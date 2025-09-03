Станислав Балабанов: Предишните вотове на недоверие показаха колко некомпетентна е опозицията

Предишните четири вота на доверие показаха колко некомпетентна е и разединена е опозицията с техните несъстоятелни тези. Това коментира Станислав Балабанов от "Има такъв народ" преди заседанието на парламента.

"Всичките опити до момента доказаха само едно - че има нужда от стабилно правителство в България".

Попитан относно посещението на Атанас Зафиров и на Иван Иванов в Китай, заяви, че това е личен партиен акт на БСП.