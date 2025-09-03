БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: Народното събрание започва работа след лятната...
Станислав Балабанов: Предишните вотове на недоверие показаха колко некомпетентна е опозицията

У нас
България има нужда от стабилно правителство

Предишните четири вота на доверие показаха колко некомпетентна е и разединена е опозицията с техните несъстоятелни тези. Това коментира Станислав Балабанов от "Има такъв народ" преди заседанието на парламента.

"Всичките опити до момента доказаха само едно - че има нужда от стабилно правителство в България".

Попитан относно посещението на Атанас Зафиров и на Иван Иванов в Китай, заяви, че това е личен партиен акт на БСП.

"Знаете позициите им, така че това не е свързано нито с парламента, нито с Министерския съвет. Това е негов акт, личен, предполагам като лидер на политическа формация".

