Станислав Балабанов: Предишните вотове на недоверие показаха колко некомпетентна е опозицията

България има нужда от стабилно правителство
Предишните четири вота на доверие показаха колко некомпетентна е и разединена е опозицията с техните несъстоятелни тези. Това коментира Станислав Балабанов от "Има такъв народ" преди заседанието на парламента.
"Всичките опити до момента доказаха само едно - че има нужда от стабилно правителство в България".
Попитан относно посещението на Атанас Зафиров и на Иван Иванов в Китай, заяви, че това е личен партиен акт на БСП.
"Знаете позициите им, така че това не е свързано нито с парламента, нито с Министерския съвет. Това е негов акт, личен, предполагам като лидер на политическа формация".