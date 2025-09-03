БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 01:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 01:57 мин.

Народното събрание започна работа след лятната ваканция

Николай Минков
У нас
Снимка: БГНЕС
Народното събрание започна работа през новата пленарна сесия. 210 депутати се регистрихаха в пленарната зала.

В началото на заседанието председателят на парламента Наталия Киселова призова депутатите да "осъзнаят отговорността, която всички имаме към българските граждани".

"Предизвикателствата пред българското общество и държава са сериозни. Социално неравенство, ефективно правосъдие, борба с корупцията, без да я делим на "наша" и "ваша", демографска криза, качество на образованието, липса на достъпно здравеопазване извън големите областни центрове, икономическо и социално развитие на страната, динамика на международните отношения".

По думите ѝ българските граждани са апатични към случващото се парламента и към политическия процес въобще. Заяви още, че не бива да се злоупотребява с правото на протест, само за да се търсят политически дивиденти.

"Очакванията на нашите сънародници изискват реални действия и аргументирани предложения. Политика не се прави, за да оцелее рейтингът на който и да партиен проект или лидер, не се прави като игра със страховете на хората, а с отговорност, почтеност и отчет за реалните проблеми на българските граждани, на българските общини, на българският бизнес", каза още Наталия Киселова.

Новият политически сезон започва в напрегната обстановка. На дневен ред е петият вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков, този път на тема "завладяната държава". Той ще бъде иницииран от ПП-ДБ.

Сред другите задачи на депутатите са изборът на заместник-омбудсман, ръководство на Антикорупционната комисия и изготвяне на законодателство за атракционите.

