БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Народното събрание започва работа след лятната...
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Цончо Ганев, "Възраждане": Ще се борим това пагубно правителство да си отиде

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази

Шерифът на правителството е Пеевски, заяви той

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ние сме опозиция и се борим по всякакъв начин това пагубно правителство да си отиде. Това заяви в "Денят започва" депутатът Цончо Ганев от "Възраждане".

"Народът ни обеднява с всеки изминал ден, ние сме пълен прецедент на държава, на която предстои влизане в еврозоната, а цените на най-необходимите ни стоки се вдигат всеки ден. Политиките, които води правителството, са пагубни, задлъжняваме с колосални темпове - 16 милиарда за 9 месеца".

Втората причина, поради която правителството трябва да падне, е безводието, заяви Ганев над 300 000 души в страната са на режим на водата.

"Правителството взима заеми, не за да ги инвестира, а за да се поемат текущи разговори. Освен 16-те милиарда, принуди най-големите данъкоплатци в държавата - банки и телекоми - да си плащат данъците предварително. НАП - Сливен вече изпраща писма до фирми да си платят авансово данъците за следващата година. Няма пари, искат да влезем в еврозоната, разчитат да усвоят тези пари, които ще им останат като разход от падането на валутния борд и които ще могат да изразходват за текущи разходи".

Според Цончо Ганев правителството се управлява от Пеевски, Борисов и БСП. За вота на недоверие на ПП-ДБ коментира, че нито е внесен, нито е определена дата, а "на ДПС може да се вярва колкото на ПП-ДБ".

Депутатът смята, че посещението на министрите Атанас Зафиров и Иван Иванов в Китай е съгласувано с "шерифа на правителството Пеевски".

"Той е водещият на това правителство, Борисов включително го подчертава и директно казва, че правителството зависи от гласовете на ДПС - Ново начало. Опозицията в лицето на "Възраждане" прави всичко възможно, за да бъде свалено правителството".

Вижте целия разговор във видеото

#нов политически сезон #Цончо Ганев #"Възраждане"

Последвайте ни

ТОП 24

Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
1
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
2
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
4
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
5
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаване под наем
6
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
4
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
6
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...

Още от: Политика

Бойко Борисов: Управлението не е стабилно, но ще вървим докрай
Бойко Борисов: Управлението не е стабилно, но ще вървим докрай
Станислав Балабанов: Предишните вотове на недоверие показаха колко некомпетентна е опозицията Станислав Балабанов: Предишните вотове на недоверие показаха колко некомпетентна е опозицията
Чете се за: 00:47 мин.
НА ЖИВО: Народното събрание започва работа след лятната ваканция НА ЖИВО: Народното събрание започва работа след лятната ваканция
Чете се за: 00:32 мин.
Драгомир Стойнев, БСП-ОЛ: Алтернатива на това управление няма и българите виждат това Драгомир Стойнев, БСП-ОЛ: Алтернатива на това управление няма и българите виждат това
Чете се за: 02:22 мин.
Йорданка Фандъкова: Трябва да ускорим модернизацията на образованието Йорданка Фандъкова: Трябва да ускорим модернизацията на образованието
Чете се за: 00:35 мин.
Николай Денков, ПП-ДБ: Чака ни есента на възмущението от това, което се случва Николай Денков, ПП-ДБ: Чака ни есента на възмущението от това, което се случва
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Народното събрание започва работа след лятната ваканция
НА ЖИВО: Народното събрание започва работа след лятната ваканция
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Бойко Борисов: Управлението не е стабилно, но ще вървим докрай Бойко Борисов: Управлението не е стабилно, но ще вървим докрай
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Драгомир Стойнев, БСП-ОЛ: Алтернатива на това управление няма и българите виждат това Драгомир Стойнев, БСП-ОЛ: Алтернатива на това управление няма и българите виждат това
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Николай Денков, ПП-ДБ: Чака ни есента на възмущението от това, което се случва Николай Денков, ПП-ДБ: Чака ни есента на възмущението от това, което се случва
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Цончо Ганев, "Възраждане": Ще се борим това пагубно...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Пожар гори в склад за фолио в София
Чете се за: 00:10 мин.
У нас
Ватманът на злополучния трамвай 22 ще бъде наказан за инцидента
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Тръмп заяви, че е "много разочарован" от Путин
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ