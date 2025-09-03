БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 01:57 мин.

Лазерни оръжия, балистични ракети и още оръжия демонстрира Китай на военния парад

Теодора Гатева
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Рамо до рамо застанаха Владимир Путин, Си Дзинпин и Ким Чен-ун

Снимка: БТА
Демонстрация на сила и мощ - това са първите коментари на военния парад в Китай, с който страната отбеляза края на Втората световна война. Пекин показа най-новите си оръжия. Рамо до рамо, парада проследиха президентите на Китай и Русия - Си Дзинпин и Владимир Путин, и севернокорейският лидер Ким Чен-ун, които светът за първи път видя заедно.

Размах, мащаб и амбиция - така може да се опише китайският парад на победата, както го нарекоха медии. След издигане на знамето, последва изпълнение на оркестър с 80 духови инструменти. Това е броят на годините, изминали от 1945та. Толкова беше и броят на топовните салюти.

По площад "Тянанмън" преминаха оръжия от най-ново поколение. Ядрени балистични ракети, огромно подводни дронове, кучета-роботи, танкове, лазерни оръжия. Пред официалните трибуни маршируваха и около 12 хиляди военни от различни подразделения. Кулминацията на събитието беше прелитането на различни видове бойни самолети.

Последно през 2015 година Китай отбеляза края на Втората световна война, но не и с толкова мащабен парад като тазгодишния. Пред множеството в Пекин Си Дзинпин днес заяви, че Китай не може да бъде спрян, не се страхува от насилие и никога няма да бъде "сплашван от хулигани".

Си Дзинпин, президент на Китай: "Днес човечеството отново е изправено пред избор между мир и война, диалог и конфронтация, взаимна изгода и конкуренция с нулев резултат. Китайският народ твърдо заема правилната страна на историята – на страната на цивилизацията и прогреса, посветен е на пътя на мирно развитие и, заедно с народите от всички страни, работи за изграждането на общност на споделено бъдеще за човечеството."

Парадът проследиха лидерите на повече от 20 държави, само двама от Европа - президентът на Сърбия - Александър Вучич и премиерът на Словакия. Най-специалните гости на Си Дзинпин обаче бяха руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун. Според Би Би Си това е първата среща между тримата. Това е и първата поява на Ким Чен-ун на международно събитие от подобен мащаб.

снимки: БТА

След парада, Путин имаше лична среща със севернокорейския лидер, на когото благодари за помощта за Украйна. По думите на Ким Чен-ун, това "братско задължение" на Пхенян към Москва. Според анализатори, парадът на Си Дзинпин е бил повече от ясно послание и то е, че Китай, и съюзниците му, са алтернатива на САЩ.

#китайският президент Си Дзинпин #Владимир Путин #Китай # военен парад #Ким Чен-ун

