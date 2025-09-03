Слънчево време на изток, с валежи на запад в сряда

Ще бъде слънчево. След обяд главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ на места ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в планинските райони. Вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад, в източната половина от страната ще е от североизток и там временно ще се усили - до умерен. Максималните температури ще са между 32° и 37°, в София - около 31°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще е предимно слънчево. След обяд над масивите в Западна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и привечер на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра - около 19°.

През следващите три дни ще бъде предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни в четвъртък над крайните западни райони, а в петък - над Родопите, и на отделни места там е възможно да превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от север-североизток, ще бъде слаб, в Източна България - умерен. Дневните температури още в четвъртък ще се понижат и максималните и през следващите дни ще са предимно между 28° и 33°.