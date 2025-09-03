БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
12
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на...
Чете се за: 05:57 мин.
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията...
Чете се за: 04:37 мин.
Почина един от пострадалите работници в завод...
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер...
Чете се за: 04:17 мин.
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви...
Чете се за: 03:25 мин.
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:45 мин.
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е...
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените...
Чете се за: 02:05 мин.
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Чете се за: 00:55 мин.
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево време на изток, с валежи на запад в сряда

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази
Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ще бъде слънчево. След обяд главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ на места ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в планинските райони. Вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад, в източната половина от страната ще е от североизток и там временно ще се усили - до умерен. Максималните температури ще са между 32° и 37°, в София - около 31°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще е предимно слънчево. След обяд над масивите в Западна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и привечер на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра - около 19°.

През следващите три дни ще бъде предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни в четвъртък над крайните западни райони, а в петък - над Родопите, и на отделни места там е възможно да превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от север-североизток, ще бъде слаб, в Източна България - умерен. Дневните температури още в четвъртък ще се понижат и максималните и през следващите дни ще са предимно между 28° и 33°.

#слаби валежи #слънчево време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
1
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
3
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
НА ЖИВО: България – Испания, ясни са съставите
4
НА ЖИВО: България – Испания, ясни са съставите
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
5
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини
6
Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи...

Най-четени

Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
1
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
2
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
3
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
4
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
6
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...

Още от: Времето

Предимно слънчево време в страната
Предимно слънчево време в страната
Слънчево, с изолирани превалявания в четвъртък Слънчево, с изолирани превалявания в четвъртък
Чете се за: 01:52 мин.
Очаква ни слънчев и топъл уикенд Очаква ни слънчев и топъл уикенд
Чете се за: 02:15 мин.
Сухото и горещо време продължава с температури над 35 градуса Сухото и горещо време продължава с температури над 35 градуса
Чете се за: 02:45 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в България от средата на 20-и век досега НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в България от средата на 20-и век досега
Чете се за: 12:15 мин.
Слънчево време през седмицата Слънчево време през седмицата
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:45 мин.
По света
По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят мироопазващи сили в Украйна По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят мироопазващи сили в Украйна
Чете се за: 05:57 мин.
По света
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви Желязков за изслушването си по повод самолета на Фон дер Лайен Опозицията води хибридна информационна атака, заяви Желязков за изслушването си по повод самолета на Фон дер Лайен
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Това...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Почина един от пострадалите работници в завод "Арсенал"
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ