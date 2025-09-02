БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаване под наем

Карина Караньотова
Всичко от автора
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
От Института за пътна безопасност излязоха с шокиращи нарушения

От Института за пътна безопасност излязоха с шокиращи нарушения за регистрацията на АТВ-то в Слънчев бряг. Според доклада на неправителствената организация превозното средство, което предизвика зверската катастрофа на 14-ти август е регистрирано с нередовни документи и незаконно се е отдавало под наем. Техническият преглед също бил фалшив.

Оказа се, че има още десетки сигнали за инциденти свързани със същото превозно средство, или пък с подобни АТВ-та.

Проверката им показва, че представените документи са за съвсем различно електрическо превозно средство без валидно европейско типово одобрение. В регистрационен талон е посочено, че бъгито е с мощност 4 kW и маса до 580 кг. Реално обаче то е с почти двойно по-висока мощност – 7 kW и маса близо тон.

Богдан Милчев, Институт за пътна безопасност: "ГДП е минал - незаконно, там можеше да видят това което ние видяхме, че е по-тежко и не отговаря на параметрите. Имаме срив, корупция и безхаберие. Незабавно премиерът трябва да извади червения картон, със жълти няма да стане".

Според автомобилния състезател Румен Дунев, който има и пункт за технически преглед трябва незабавна регулация. В пунктовете сравняват данните от рамата и от талона и не е тяхно задължение да проверяват параметрите на самия двигател.

Румен Дунев: "За конкретния случай, за който говорим това, което е на табелата и на талона е едно и също, има снимка на двигателя, който се намира под корите и там има разминаване. Затова казвам, че лицето упражнило контрола при регистрацията неволно или умишлено е допуснало грешка".

В интернет има много обяви за отдаване на АТВ под наем, повечето обаче предлагат екстремни преживявания, каране в група по офроуд терени. В някои обяви дори има изискване за възрастта - 23 години и шофьорски стаж - не по-малко от 3 години.

"Наистина тези машинки - АТВ, УТВ, бъгита те са офроуд в България има практика да се отдават в градска среда, защото няма регулация. И докато няма закон, който да регламентира тази дейност всеки си прави каквото иска".

В курортен район като Слънчев бряг, където се движат много пешеходци, е недопустимо движение на електрически превозни средства, развиващи толкова висока скорост , се казва още в становището на Института за пътна безопасност.

#АТВ #слънчев бряг #инцидент

