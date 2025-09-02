БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе опитал (ОБЗОР)

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Мотрисата се озова се на улица, премаза коли и се заби в подлез

екшън трамвай беглец озова улица премаза коли заби подлез обзор
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Транспортен екшън в центъра на София, по чудо без жертви. Трамвай, останал без ватман, се озова на улица без релси, премаза седем коли и се заби в подлез, на метри от жилищен блок.

Какви са версиите?

Малко преди 5 часа сутринта ватманът на трамвай, който пътува по линия 22 слиза от мотрисата, за да си купи кафе на спирката на булевард "Шипченски проход".

Емил Михайлов, Столичен "Електротранспорт": "Видял зад гърба си трамваят как потегля и тръгнал да го гони. Според неговите думи е взел всички мерки, за да обезопаси трамвая".

Александър Дашев, Столичен "Електротранспорт": "Трамваят не беше обезопасен до края - така мога да го нарека от ватмана и съответно е потеглил сам. Трамваят беше с включена посока. Все едно да не си дръпнете ръчната на автомобила така да го наречем".

Ватманът не успява да догони трамвая-беглец. Мотрисата излиза от релсите на кръстовището при "Румънското посолство" - премазва 7 автомобила и се забива в подлез на метри от жилищна сграда.

Албена Ананиева: "В 4.40 се чу страхотен тътен. Аз не мога да асимилирам, че трамвай може да излезе от релсите, да дойде тук и за едната бройка да поруши блока".

Матей Мичев: "Тази сутрин се събудих с някакви странни звуци. Все едно падащ камион от небето и като видях през прозореца - видях трамвай, който се е врязал в колите".

Иван Господинов: "Аз не съм бил свидетел, но просто ми звъннаха към 5.30 сутринта, че колата ми участва в ПТП, след което дойдох на място и видях, че един трамвай се е появил там насред улицата и е смачкал всичките 5-6 коли, които са паркирали в началото, в това число и моята".

По чудо бягство на трамвая приключва без пострадали и жертви.

Красимир Димитров, Столична община: "Единственото, което е спасило ситуацията се вижда на камерите, че е имало изключително малко трафик по това време около 5 часа".

От полицията и прокуратурата не дадоха официална информация. Председателят на Комисията по транспорт в столичния общински съвет е гледал записите от камерите в кабината на трамвая и около спирката, на която ватманът си е купил кафе.

Иван Таков - председател на Комисията по транспорт в СОС: "От това, което видях, се виждат две лица, които обикалят около трамвая. По неофициална информация има намеса с джойстика, който е за ускоряване на трамвая и е включен на максимална позиция. Доколкото се вижда от записите през страничния прозорец от кабината на ватмана. Лице не се вижда, нос се виждат лицата, докато обикалят около трамвая".

По неофициална информация на Таков по случая има задържан. Кметът на столичния район "Средец" назначи комисия, която оценява щетите след катастрофата.

Трайчо Трайков - кмет на район "Средец": "Пострадала е бетонната конструкция - армировката. Има сериозни щети".

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Подлезът колко време ще остане затворен?

"Сега е малко като все едно е паднала боба, ако сте погледнали. Така, че ще чакам още днес експертите да ми кажат колко бързо и какво може да се направи".

Един от изходите на подлеза към улица "Цар Иван Асен" остава затворен.

От Столичния електротранспорт признаха, че ватманът е нарушил правилата, оставил е мотрисата без надзор и ще бъде наказан дисциплинарно.

Щетите по двете трамвайни мотриси са на стойност около 50 000 лева.

По случая работи Софийската градска прокуратура.

Автори: Варсен Такворян и Альоша Шаламанов

#трамвай - беглец #екшън с трамвай #румънското посолство

