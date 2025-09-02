БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази

След вътрешна проверка ватманът ще бъде санкциониран

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

След получения рано сутринта сигнал за дерайлирал трамвай, на място е установено, че трамваят не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам. Това съобщи на брифинг инж. Александър Дашев - "Столичен електротранспорт".

"Дръпнал е спирачката и е затворил вратите. Текат проверки от наша страна, за да уточним точно какъв е пропуска. Ще вземем съответните мерки, ще се съберем на дисциплинарна комисия, ще решим по вътрешния ред и съответно ватманът ще бъде санкциониран по реда", поясни Дашев.

По думите му, трамваят не може да потегли на собствен ход. Записите от камерите са предадени на полицията.

"Камерите са в салона на трамвайната мотриса и във ватманската кабина. Има и т. нар. дивиар-и, които колегите още сутринта ги свалиха и са предадени на органите на реда", каза още Александър Дашев.

Щетите по дерайлиралите мотриси са на стойност около 50 000 лева. Ватманът е със стаж от над 20 години - опитен, не е имал сериозни нарушения и провинения. Трамваят е бил напълно изправен, на 29 август е минал технически преглед.

#дерайлирал трамвай

Последвайте ни

ТОП 24

Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското посолство
1
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
3
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното...
Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева и малката Божана се прибраха у дома
4
Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева...
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас?
5
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на...
Позиция на "Величие" заради инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив
6
Позиция на "Величие" заради инцидента със самолета на...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
5
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Регионални

Метрото ще работи с удължено работно време на 4 септември
Метрото ще работи с удължено работно време на 4 септември
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в България от средата на 20-и век досега НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в България от средата на 20-и век досега
Чете се за: 12:15 мин.
МВР издирва мъж, изчезнал в София в началото на август МВР издирва мъж, изчезнал в София в началото на август
Чете се за: 00:47 мин.
Записът от кабината на ватмана показва външна намеса Записът от кабината на ватмана показва външна намеса
Чете се за: 02:20 мин.
Нов инцидент с трамвай: Дерайлира мотриса на гара "Подуяне" Нов инцидент с трамвай: Дерайлира мотриса на гара "Подуяне"
Чете се за: 00:37 мин.
Боядисват стените на тунел "Мало Бучино" на "Струма" в нощта срещу сряда Боядисват стените на тунел "Мало Бучино" на "Струма" в нощта срещу сряда
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Преглеждат камерите в района, за да се установи причината за дерайлиралия трамвай Преглеждат камерите в района, за да се установи причината за дерайлиралия трамвай
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Нов инцидент с трамвай: Дерайлира мотриса на гара "Подуяне" Нов инцидент с трамвай: Дерайлира мотриса на гара "Подуяне"
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в България от...
Чете се за: 12:15 мин.
У нас
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон дер Лайен,...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Правителството предлага увеличение със 126 лв. на линията на...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Публикуваха резултатите от матурите по БЕЛ и по профилиращ предмет...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ