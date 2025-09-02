БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на румънското посолство

Варсен Такворян от Варсен Такворян
Всичко от автора
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Няма пострадали хора, по непотвърдена информация трамваят е бил управляван от младежи

Снимка: Варсен Такворян, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Трамвай е дерайлирал около 05:00 часа тази сутрин. Това потвърдиха за БНТ от столичната полицията.

Инцидентът е станал в района на кръстовището на румънското посолство - "Михай Еминеску" и "Шипченски проход". Няма пострадали хора.

По непотвърдена информация ватманът слязъл на предходната спирка да си вземе кафе, когато младежи се качили в кабината и подкарали мотрисата. Заради острата крива трамваят е излязъл от релсите, преминал е цялото кръстовище и се е спрял в няколко автомобила и пешеходния подлез. Нанесени са сериозни материални щети, движението по булевард "Ситняково" е затруднено. Понепотвърдена информация трамваят се е движил поне две спирки без ватман.

"Ватманът е оставил без контрол мотрисата, отивайки до кафето. В момента криминално-оперативната група на СДВР изясняват всички обстоятелства и да си отговорим на въпроса дали е имало друг човек вътре и негова намеса, за да тръгне с такава скорост и да направи такива огромни щети, които виждате на подлеза. Аз лично си задавам въпроса - тези лица кога са излезли от трамвая, защото трамваят при движение е със затворени врати. При тази скорост къде са слезли тези лица", каза Красимир Димитров, "Аварийна помощ и превенция" - СО.

"Тази сутрин се събудих с някакви странни звуци. Все едно падаше камион от небето и през прозореца видях трамвай, който се е врязал в колите", коментира Матей Мичев, собственик на пострадал автомобил.

"Просто ми звъннаха към пет и половина сутринта, че колата ми участва в ПТП. След това видях, че един трамвай се е появил на улицата и е смачкал всичките 5-6 коли", каза Иван Господинов, собственик на пострадал автомобил.

От столичния електротранспорт заявиха за БНТ, че спирачката на трамвая няма как да е в неизправност и според тях няма как превозното средство да потегли без човешка намеса.

Вижте повече в прякото включване на Варсен Такворян

#София #трамвай #румънско посолство

