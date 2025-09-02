Слънчев и горещ вторник

Ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат от 13° до 17°, в София - около 14°, а максималните - между 30° и 35°, в София - около 30°.

И по Черноморието ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 17° и 22°, а максималните - между 28° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 19°.

В сряда и четвъртък през страната ще премине атмосферно смущение. Ще има временни увеличения на облачността, през първия ден след обяд и до полунощ главно над Западна България, а през втория - в отделни райони и на изток. Ще има валежи, придружени от гръмотевици, по-интензивни явления са възможни в Югозападна България. Вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад, в източната половина от страната - от североизток, там временно ще се усили до умерен. В сряда температурите ще останат високи - дневните над 30°, в низините - до около 35°, в четвъртък ще се понижат с 3 - 4 градуса.

В петък и събота ще преобладава слънчево време, с по-значителни временни увеличения на облачността над Западна България и Родопската област, където на отделни места е възможно да превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температурите ще бъдат около 30°.