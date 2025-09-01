Слънчеви и топли септемврийски дни

Все по-горещо ще бъде в близките дни, но според по-дългосрочните прогнози, след 4 септември, температурите - и минималните, и максималните, постепенно ще се понижават. Очакванията са през повечето дни от първата половина на септември да бъде слънчево.

Слънчево ще бъде и утре, с максимални температури между 30° и 35°, в София - около 30°. Ще бъде и по-малко ветровито, със слаб до умерен вятър, вече с посока от изток-североизток.

И по Черноморието вятърът ще е слаб до умерен, но с посока от югоизток. И там ще бъде предимно слънчево, с максимални температури между 28° и 32°. Вълнението на морето ще бъде 2 -3 бала, а температурата на морската вода е около 25°.

Добри условия за туризъм в планините във вторник - умерен северен вятър и предимно слънчево време. Максималните температури в курортите ще бъдат от 21° на Алеко до 25° на Пампорово, в Смолян и Банско – около 29°.

Слънчево ще бъде утре и навсякъде на Балканите, както и в по-голямата част от Европа. Валежи ще има на Британските острови, както и в страните от Западна Европа. Превалявания от дъжд ще има в южните части от Скандинавския полуостров. Значителни валежи и гръмотевична дейност се очакват в Северна Италия.

У нас, не само утре, но и в сряда в по-голямата част от страната ще се задържи слънчево. Ще продължи и повишението на температурите, при което областите с много висок и екстремен риск от пожари, областите в оранжево и червено на картите, отново ще се увеличават.

В сряда ще има и райони с валежи и гръмотевици, в следобедните часове и с по-голяма вероятност в Западна България. В четвъртък ще вали и на изток, където ще бъде и много ветровито, а максималните температури ще се понижат. В петък и събота ще преобладава слънчево време, с вероятност за превалявания в западните и в планинските райони. Максималните температурите ще се задържат почти без промяна, но минималните ще се понижават.