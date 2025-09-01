Как реагират шофьорите на повишените толтакси?

По-високи цени с 10% на толтаксите от днес. Това е второто повишаване за тази година. Шофьорите недоволстват, че цените се вдигат, но качеството на инфраструктурата се влошава. "По света и у нас" научи, че държавата готви компенсации за родните превозвачи.

На българо-румънската граница при "Дунав мост" шофьорите на камиони вече са платили по-високата толтакса, за да преминат по родните пътища.

"Ами, плащаме, какво да правим, тъй го налага правителството – плащаме." Радислав Радниев, шофьор: "Цените си остават същите, а толтаксите по-високи." Пламен Иванов, шофьор: "Моето мнение е, че става по-зле. По-хубаво не става - по-зле става."

От "Пътната агенция" посочиха, че това е второто увеличаване на толтаксите за тази година, така общо цената е по-висока с 20% на годишна база. И дадоха пример с маршрутна карта, която за конкретно трасе е струвала 10 лева в началото на година, през лятото е поскъпнала с 1 лев, а от днес вече ще струва 12 лева. Шофьорите и бизнесът не са доволни, че по-скъпата толтакса не води и до по-добра и безопасна инфраструктура.

Димитър Димитров, Камара на автомобилните превозвачи в България: "Всяко едно увеличение на толтаксите се плаща от крайния потребител. Това увеличение беше заложено преди около 6 месеца, но по-големият проблем е, че ние за този период не виждаме значително подобряване на инфраструктурата." "Нищо не се променя в България, нито пътищата са по-хубави, нито инфраструктурата бива, няма паркинги, където да се спира." Радислав Радниев, шофьор: "Това е ад, не може да се кара, особено от Русе надолу."

Миналата година държавата върна близо 50 милиона лева, като компенсация за тежестта, която поемат родните спрямо международните превозвачи.

Димитър Димитров, Камара на автомобилните превозвачи в България: "Очакваме това нещо да се случи и следващата година, за което имаме вече потвърждение. А достигайки заложения вече в държавния бюджет таван за събрани толтакси от 1 млрд. и 10 млн. - ще се реализира и тази година."

България остава единствената държава в Европейския съюз, където второкласната пътна мрежа е в обхвата на толсистемата. Догодина се очаква толтаксите отново да бъдат повишени, заради задължения от ЕС, да се включат компоненти като замърсяване с фини прахови частици и шум. Цените на винетките няма да се променят.