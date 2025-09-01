БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става...
Чете се за: 04:40 мин.
Частично бедствено положение в Плевенска област заради...
Чете се за: 03:00 мин.
Отложиха за 12 септември делото "Адриан",...
Чете се за: 01:35 мин.
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище...
Чете се за: 00:42 мин.
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са...
Чете се за: 00:45 мин.
Теменужка Петкова: 4-те години политическо безвремие и...
Чете се за: 05:57 мин.

“Възраждане” се обявиха срещу проекта за ново военно производство

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
“Възраждане” се обявиха срещу проекта за ново военно производство
Снимка: БТА
Лидерът на партия “Възраждане” Костадин Костадинов критикува управляващите за решението в България да бъдат изградени два завода за производство на барут и боеприпаси за отбранителната индустрия. От партията настояват държавата да инвестира във високотехнологично производство, за да произвеждаме нови компютри, смартфони и таблети.

Костадинов подчерта, че от “Възраждане” не са против изграждането на нови заводи у нас, но трябва да се насочим към друг вид производство, което ще позволи на българите да получават по-високи заплати.

Костадин Костадинов, председател на ПП “Възраждане”: "Няма да произвеждаме завършен елемент или някаква готова продукция, която е от висок ранг. Ние ще произвеждаме заготовки или суровини. Барутът какво е? Мунициите какво са? В крайна сметка можеше вместо да произвеждаме муниции, да произвеждаме гаубици. Това е по-високият клас. Нас ни тикат само и единствено в мръсното производство. Производството на барут какво е? Там се работи само и единствено с отрови. Да не говорим, че се работи с вносни отрови."

#ПП "Възраждане" #"Възраждане" #Костадин Костадинов

