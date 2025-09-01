“Възраждане” се обявиха срещу проекта за ново военно производство

Лидерът на партия “Възраждане” Костадин Костадинов критикува управляващите за решението в България да бъдат изградени два завода за производство на барут и боеприпаси за отбранителната индустрия. От партията настояват държавата да инвестира във високотехнологично производство, за да произвеждаме нови компютри, смартфони и таблети.

Костадинов подчерта, че от “Възраждане” не са против изграждането на нови заводи у нас, но трябва да се насочим към друг вид производство, което ще позволи на българите да получават по-високи заплати.