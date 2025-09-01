“Възраждане” се обявиха срещу проекта за ново военно производство

Лидерът на партия “Възраждане” Костадин Костадинов критикува управляващите за решението в България да бъдат изградени два завода за производство на барут и боеприпаси за отбранителната индустрия. От партията настояват държавата да инвестира във високотехнологично производство, за да произвеждаме нови компютри, смартфони и таблети.
Костадинов подчерта, че от “Възраждане” не са против изграждането на нови заводи у нас, но трябва да се насочим към друг вид производство, което ще позволи на българите да получават по-високи заплати.
Костадин Костадинов, председател на ПП “Възраждане”: "Няма да произвеждаме завършен елемент или някаква готова продукция, която е от висок ранг. Ние ще произвеждаме заготовки или суровини. Барутът какво е? Мунициите какво са? В крайна сметка можеше вместо да произвеждаме муниции, да произвеждаме гаубици. Това е по-високият клас. Нас ни тикат само и единствено в мръсното производство. Производството на барут какво е? Там се работи само и единствено с отрови. Да не говорим, че се работи с вносни отрови."