БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Частично бедствено положение в Плевенска област заради...
Чете се за: 03:00 мин.
Отложиха за 12 септември делото "Адриан",...
Чете се за: 01:35 мин.
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище...
Чете се за: 00:42 мин.
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са...
Чете се за: 00:45 мин.
Теменужка Петкова: 4-те години политическо безвремие и...
Чете се за: 05:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

5000 лева брутна заплата като в Италия: Криза за млади лекари у нас въпреки високи възнаграждения

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Медицински специализации в редица направления остават незаети – дори когато за тях се предлага възнаграждение до 5000 лева месечно. Оказва се, че дори високата заплата не е достатъчен стимул, за да привлече младите хора към лекарската професия. Така едни от най-нужните специалности в хирургията и онкологията се оказват без кандидати.

Заплата четири пъти над минималната за страната, модерна апаратура и добри условия на труд – въпреки това наплив от желаещи за специализация в частна болница в Бургас няма.

Семир Абумелих, директор на лечебно заведение: “Пуснахме 30 позиции. До момента имаме 19 кандидати. Т.е. 63% имаме заетост на бройките, които сме пуснали. В хирургичните специалности търсим специализанти и в онкологията. 5000 лева брутна заплата, както в Италия. Недостигът в Бургас на специализанти е свързан с географията. В края на краищата в София на всеки ъгъл можеш да намериш специализант. Столицата е концентрация на такива кадри. За да реши някой млад лекар да дойде, да живее и да работи в Бургас, това не е току-така решение. Мисли се много. Това е нашия проблем в Бургас. Иначе откъм заплащане мисля, че сме най-високите в страната. И като обучение смея да кажа, че сме много добре.”

Освен финансови стимули, лечебното заведение осигурява и настаняване.

Семир Абумелих, директор на лечебно заведение: “Ние имаме и служебни жилища направихме. Тези, които не са от Бургас, може да им се даде и служебно жилище. Ние не ги задължаваме да работят при нас, след като завършат.”

Давид завършва медицина във Варна, но избира да специализира урология в бургаската болница.

Давид Драгиев, специализант по урология: “Един специализант търси първо най-напред добро обучение в подходяща среда с колеги, които са готови да предадат занаята на обучаващия се. Също така да не забравяме възнаграждението, което напоследък стана една много чувствителна тема.”

За разлика от частната болница – в държавната Университетска многопрофилна болница за активно лечение в Бургас местата за специализанти са заети около 80%. И то въпреки доста по-ниското възнаграждението-малко над 2000 лева.

Давид Драгиев, специализант по урология: “Искам да се развивам в своята родина и да помагам на пациентите, които имат нужда тук. Доста колеги избират чужбина за място за специализация, за развитие. Това е като обратна връзка от колегите, които работят там, че възнагражденията им са доста по-високи като цяло от България.”

В болниците у нас бъдещите медицински специалисти проявяват най-голям интерес към кожни, очни и детски отделения.

#високи заплати #възнаграждения #млади лекари

Последвайте ни

ТОП 24

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
1
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Отиде си Кирил Кадийски
2
Отиде си Кирил Кадийски
"Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки отново летяха срещу общината в Плевен
3
"Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки...
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000 работни места във ВМЗ – Сопот
4
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
5
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
6
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
3
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
4
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
5
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Здраве

Влиза в сила забраната за внос, продажба и използване на козметични продукти, съдържащи ТРО
Влиза в сила забраната за внос, продажба и използване на козметични продукти, съдържащи ТРО
Здравният министър: Необходим е диалог за увеличението на потребителската таксa Здравният министър: Необходим е диалог за увеличението на потребителската таксa
Чете се за: 01:37 мин.
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса за преглед Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса за преглед
6885
Чете се за: 01:50 мин.
Над два милиарда души по света нямат достъп до безопасна питейна вода Над два милиарда души по света нямат достъп до безопасна питейна вода
Чете се за: 00:55 мин.
От 2,90 на 11 лева: Ще поскъпне ли посещението при личния лекар? От 2,90 на 11 лева: Ще поскъпне ли посещението при личния лекар?
Чете се за: 03:32 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт "Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
32574
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас?
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Частично бедствено положение в Плевенска област заради безводието Частично бедствено положение в Плевенска област заради безводието
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Водната криза в Брезник се задълбочава: От РЗИ предупредиха, че водата не е годна за миене и къпане Водната криза в Брезник се задълбочава: От РЗИ предупредиха, че водата не е годна за миене и къпане
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
"Деца и възрастни са затрупани под развалините": Расте броят на жертвите и ранените при труса в Афганистан "Деца и възрастни са затрупани под развалините": Расте броят на жертвите и ранените при труса в Афганистан
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Отложиха за 12 септември делото "Адриан", битото дете не...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Три българчета с по два златни медала на престижно състезание по...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Колко струва подготовката за първи клас?
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ