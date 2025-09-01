5000 лева брутна заплата като в Италия: Криза за млади лекари у нас въпреки високи възнаграждения

Медицински специализации в редица направления остават незаети – дори когато за тях се предлага възнаграждение до 5000 лева месечно. Оказва се, че дори високата заплата не е достатъчен стимул, за да привлече младите хора към лекарската професия. Така едни от най-нужните специалности в хирургията и онкологията се оказват без кандидати.

Заплата четири пъти над минималната за страната, модерна апаратура и добри условия на труд – въпреки това наплив от желаещи за специализация в частна болница в Бургас няма.

Семир Абумелих, директор на лечебно заведение: “Пуснахме 30 позиции. До момента имаме 19 кандидати. Т.е. 63% имаме заетост на бройките, които сме пуснали. В хирургичните специалности търсим специализанти и в онкологията. 5000 лева брутна заплата, както в Италия. Недостигът в Бургас на специализанти е свързан с географията. В края на краищата в София на всеки ъгъл можеш да намериш специализант. Столицата е концентрация на такива кадри. За да реши някой млад лекар да дойде, да живее и да работи в Бургас, това не е току-така решение. Мисли се много. Това е нашия проблем в Бургас. Иначе откъм заплащане мисля, че сме най-високите в страната. И като обучение смея да кажа, че сме много добре.”

Освен финансови стимули, лечебното заведение осигурява и настаняване.

Семир Абумелих, директор на лечебно заведение: “Ние имаме и служебни жилища направихме. Тези, които не са от Бургас, може да им се даде и служебно жилище. Ние не ги задължаваме да работят при нас, след като завършат.”

Давид завършва медицина във Варна, но избира да специализира урология в бургаската болница.

Давид Драгиев, специализант по урология: “Един специализант търси първо най-напред добро обучение в подходяща среда с колеги, които са готови да предадат занаята на обучаващия се. Също така да не забравяме възнаграждението, което напоследък стана една много чувствителна тема.”

За разлика от частната болница – в държавната Университетска многопрофилна болница за активно лечение в Бургас местата за специализанти са заети около 80%. И то въпреки доста по-ниското възнаграждението-малко над 2000 лева.

Давид Драгиев, специализант по урология: “Искам да се развивам в своята родина и да помагам на пациентите, които имат нужда тук. Доста колеги избират чужбина за място за специализация, за развитие. Това е като обратна връзка от колегите, които работят там, че възнагражденията им са доста по-високи като цяло от България.”

В болниците у нас бъдещите медицински специалисти проявяват най-голям интерес към кожни, очни и детски отделения.