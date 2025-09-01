БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Георги Миланов: Ще е трудно, но искаме да зарадваме хората

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Български футбол
Запази

Опитният полузащитник призова за максимална концентрация.

Георги Миланов
Снимка: БГНЕС
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българският национал Георги Миланов говори пред журналисти преди днешната тренировка на националния отбор. Припомняме, че в четвъртък „трикольорите“ приемат Испания в световна квалификация на „Васил Левски“, а мачът ще бъде предаван пряко по БНТ 1 и БНТ 3.

„Испания е един от най-добрите отбори в света. Предстои ни тежък мач. Това е мачът засега за нас, но ни предстои и двубой в Грузия. Кратка седмица за всички нас. Ще имаме само две тренировки. Ние сме концентрирани, знаем какво ни чака. Аз имам опита и съм играл срещу такива големи футболисти. От една страна е сладко, но от други е тежко и трудно. Надявам се за тези два дени да сме максимално концентрирани и да изпълним желанията на треньора“, коментира Миланов.

Опитният полузащитник не скри надеждите си за положителен резултат в четвъртък, когато се очаква на Националния стадион да има 40 000 зрители.

„Знаем колко ще е тежко, не живея в илюзия. Отвикнали сме да играем на пълен стадион. Първи мач в тази тежка група и ще се радваме. Ние сме хората, които ще сме най-щастливи да можем да зарадваме цяла България. Ясно е, че тези 40 000 идват да гледат звездите на Испания, но ще подкрепят нас. Ако видят дори малко от нас, знаем, че този стадион е способен на всичко. Ще дадем всичко от първата минута. Знаем колко е тежко и трудно”, добави Миланов.

Подробности вижте във видеото!

Свързани статии:

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
Студийната програма с водещ Радостин Любомиров започва в 21:00 ч.
Чете се за: 01:32 мин.
#Европейски квалификации за Мондиал 2026 #Георги Миланов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
1
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан" стартира от нулата
3
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан"...
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
4
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Земетресение край Сливен
5
Земетресение край Сливен
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са загинали, ранените са над 2800
6
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са загинали,...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
3
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
4
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
5
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
6
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив

Още от: Футбол

Димитър Митов: Това са най-тежките и най-хубавите мачове
Димитър Митов: Това са най-тежките и най-хубавите мачове
Илиан Илиев: На много отбори им е било трудно на „Васил Левски“ Илиан Илиев: На много отбори им е било трудно на „Васил Левски“
Чете се за: 02:17 мин.
Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 01:32 мин.
Футболистите на България и Испания ще бъдат представени с рисунки на деца от ЛАДУ Футболистите на България и Испания ще бъдат представени с рисунки на деца от ЛАДУ
Чете се за: 02:10 мин.
Ивайло Йорданов в предаването "Зала на славата" Ивайло Йорданов в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 03:45 мин.
Христо Стоичков за мача България - Испания: Ако футболистите ни си повярват, аз мисля, че една изненада може да стане Христо Стоичков за мача България - Испания: Ако футболистите ни си повярват, аз мисля, че една изненада може да стане
Чете се за: 06:50 мин.

Водещи новини

Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас?
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става въпрос за кибератака Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става въпрос за кибератака
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ) Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Частично бедствено положение в Плевенска област заради безводието
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Деца и възрастни са затрупани под развалините": Расте...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Възможна ли е 4-дневната работна седмица у нас?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ