Георги Миланов: Ще е трудно, но искаме да зарадваме хората

Българският национал Георги Миланов говори пред журналисти преди днешната тренировка на националния отбор. Припомняме, че в четвъртък „трикольорите“ приемат Испания в световна квалификация на „Васил Левски“, а мачът ще бъде предаван пряко по БНТ 1 и БНТ 3.

„Испания е един от най-добрите отбори в света. Предстои ни тежък мач. Това е мачът засега за нас, но ни предстои и двубой в Грузия. Кратка седмица за всички нас. Ще имаме само две тренировки. Ние сме концентрирани, знаем какво ни чака. Аз имам опита и съм играл срещу такива големи футболисти. От една страна е сладко, но от други е тежко и трудно. Надявам се за тези два дени да сме максимално концентрирани и да изпълним желанията на треньора“, коментира Миланов.

Опитният полузащитник не скри надеждите си за положителен резултат в четвъртък, когато се очаква на Националния стадион да има 40 000 зрители.

„Знаем колко ще е тежко, не живея в илюзия. Отвикнали сме да играем на пълен стадион. Първи мач в тази тежка група и ще се радваме. Ние сме хората, които ще сме най-щастливи да можем да зарадваме цяла България. Ясно е, че тези 40 000 идват да гледат звездите на Испания, но ще подкрепят нас. Ако видят дори малко от нас, знаем, че този стадион е способен на всичко. Ще дадем всичко от първата минута. Знаем колко е тежко и трудно”, добави Миланов.

