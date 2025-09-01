Илиан Илиев: На много отбори им е било трудно на „Васил Левски“

Националният селекционер Илиан Илиев даде кратка пресконференция преди старта на световните квалификации и предстоящия мач с Испания. Срещата е на 4-ти септември и ще бъде предавана пряка в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.

„Нямахме съмнения, че ще извикат най-доброто. Трябва да играем умно, повторихме си силните неща на Испания по време на видео разбора, но със сигурност трябва да покажем футбол. Както и да погледнем, с отбори като Испания не трябва да се защитаваме, защото ще е пагубно“, коментира Илиев пред репортери.

Селекционерът сподели и мнението си продадените 40 000 билета за мача в четвъртък.

„Добре е, че ще има хора. Въпросът е да са зад отбора и да го подкрепят. Знаем, че ще ни е трудно. На много отбори им е било трудно на „Васил Левски“. Играли сме и с други отбори, където има такава разлика в класата, ако върнем лентата назад. Можем да спечелим и да си върнем това самочувствие“, каза наставникът на „трикольорите“.

Илиев коментира и отсъствието на Филип Кръстев, който по-рано днес официално беше представен като нов футболист на Оксфорд Юнайтед.

„Всеки един добър футболист липсва. И Филип Кръстев е помагал на отбора, съжалявам за него. Говорихме с него. Той имаше огромно желание да играе с Испания и ние имахме. Но при него тези бюрократични неща попречиха. Той си мислеше че трансферът му ще се случи началото на юли и ще може да води подготовка, но се случи септември”, завърши Илиев.

Вратарят Димитър Митов пък допълни, че всички в тима се вълнуват за предстоящата среща.

„Футболистите чакат с нетърпение подобни мачове. Всеки иска да покаже на какво е способен срещу европейския шампион", заяви стражът.

