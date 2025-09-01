Визита на Урсула фон дер Лайен в Румъния

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тя се среща с президента Никушор Дан и с премиера Илие Боложан

визита урсула фон дер лайен румъния
Снимка: БТА
Слушай новината

Обиколката на Урсула фон дер Лайен продължава и днес. Сутринта тя беше в Литва, а в момента е на визита в Румъния, където има среща с президента Никушор Дан и с премиера Илие Боложан.

В интервю за “Файненшъл таймс” фон дер Лайен обяви, че Европа има “доста точен” план за изпращане на многонационални войски в Украйна като част от гаранциите за сигурността след конфликта. Според нея, европейските планове имат пълна подкрепа от страна на САЩ.

Фон дер Лайен съобщи, че войските, които ще бъдат разположени в Украйна, ще включват десетки хиляди ръководени от Европа служители, а САЩ ще участват с командни системи и контрол и разузнавателни и наблюдателни средства.

Споразумението за гаранциите за сигурност е било договорено по време на среща между президента Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и висши европейски лидери миналия месец.

