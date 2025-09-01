БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Урсула фон дер Лайен: Европа има точен план за изпращане на войски в Украйна

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
След посещението си в България председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен продължава своята обиколка в страните от източната граница. Днес тя ще бъде в Литва и Румъния. В интервю за “Файненшъл таймс” фон дер Лайен обяви, че Европа има “доста точен” план за изпращане на многонационални войски в Украйна като част от гаранциите за сигурността след конфликта. Според нея европейските планове имат пълна подкрепа от страна на САЩ.

Фон дер Лайен съобщи, че войските, които ще бъдат разположени в Украйна, ще включват десетки хиляди ръководени от Европа служители, а САЩ ще участват с командни системи и контрол и разузнавателни и наблюдателни средства. Споразумението за гаранциите за сигурност е било договорено по време на среща между президента Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и висши европейски лидери миналия месец.

Очаква се този четвъртък дискусиите в “Коалицията на желаещите” да продължат. Френският президент Еманюел Макрон е поканил в Париж германския канцлер Фридрих Мерц, британския премиер Киър Стармър, генералният секретар на НАТО Марк Рюте и самата фон дер Лайен. По време на посещението си във ВМЗ Сопот вчера председателят на ЕК каза, че България вече участва в осигуряването на гаранции за сигурност за Украйна, защото едва трета от оръжията, които украинската армия използва, идват от нашата страна.

#Урсула фон дер Лайен #войната в Украйна

Последвайте ни

Най-четени

