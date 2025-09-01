Взаимни обвинения и нападки - химера ли е евентуална среща между Путин и Зеленски?

Лидерите на Русия и Украйна си отправиха взаимни обвинения за продължаващата война в Украйна в деня, в който изтече поредният краен срок даден от американския президент Доналд Тръмп.

Този път условието беше руският президент Владимир Путин да се съгласи на преки преговори за прекратяване на войната с украинския президент Володимир Зеленски.

Среща изглежда малко вероятна и предстои да видим какво ще е важното решение, което Тръмп обеща да вземе след днешния ден.

Усмивки и сърдечна размяна на реплики - руският президент Владимир Путин е в Китай за среща на лидерите на Шанхайската организация за сътрудничество. Посещението му е необичайно дълго, цели 4 дни, през които освен на форума, Путин ще вземе участие и във военния парад за края на Втората световна война, както и в редица двустранни срещи.

Но не и в срещата, която всички очакват - тази с украинския президент Володимир Зеленски. Днес изтичат двете седмици дадени на Путин от американския президент Доналд Тръмп да се срещне със Зеленски. Във вечерното си обръщение, украинският президент припомни изтичащият краен срок и настоя за натиск от страна на Съединените щати и Европа.

Володимир Зеленски, президент на Украйна:

"Преди две седмици във Вашингтон се каза, че до този момент руснаците трябва да са готови за реални преговори – за среща на ниво лидери. Но единственото, което прави Русия, е да инвестира в продължаване на войната. Русия трябва да бъде подложена на натиск".

Вместо отговор на предложението на Тръмп за директни преговори, Путин използва срещата в Китай, за да отправи нови обвинения към Киев и Запада за войната в Украйна.

Владимир Путин, президент на Русия:

"Тази криза не беше предизвикана от руското нападение срещу Украйна, а беше резултат от държавен преврат в Украйна, който беше подкрепен и провокиран от Запада".

Путин все пак не захлопна съвсем вратата за продължаване на преговорите.

Владимир Путин, президент на Русия:

"Разбирателството, постигнато на неотдавнашната руско-американска среща на върха в Аляска, надявам се, също ще допринесе за разрешаването на украинската криза."

Междувременно, Украйна обяви официално, че подозира руска връзка в убийството на бившия председател на украинския парламент Андрий Парубий. 54-годишният политик беше застрелян в събота в град Лвов от нападател, дегизиран като доставчик.

Според началника на украинската полиция Иван Виговски престъплението не е било случайно и в него има руско участие.