Ще има или не среща между Путин и Зеленски?

Днес изтича двуседмичният срок, даден от американския президент Доналд Тръмп на руския президент Владимир Путин, да се съгласи на двустранна среща с украинския президент. Тръмп обяви, че след този срок ще вземе "важно решение" за войната.

Това е последният от поредицата крайни срокове поставени от Тръмп на Путин. Този път условието беше да се съгласи на преки преговори със Зеленски за прекратяване на войната. Путин пристигна вчера на четиридневно посещение в Китай, а отговор няма и евентуална среща изглежда все по-малко вероятна.

Френският президент Еманюел Макрон каза миналата седмица, че ако до днес няма ангажимент за среща това ще означава, че за пореден път Путин е изиграл Тръмп.

Във вечерното си изявление украинският президент Володимир Зеленски припомни за крайния срок и обвини Русия, че търси удължаване на войната.