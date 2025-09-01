БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ще има или не среща между Путин и Зеленски?

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Запази

Изтича двуседмичният срок, даден от американския президент Доналд Тръмп

гневът тръмп американският президент порица путин зеленски
Слушай новината

Днес изтича двуседмичният срок, даден от американския президент Доналд Тръмп на руския президент Владимир Путин, да се съгласи на двустранна среща с украинския президент. Тръмп обяви, че след този срок ще вземе "важно решение" за войната.

Това е последният от поредицата крайни срокове поставени от Тръмп на Путин. Този път условието беше да се съгласи на преки преговори със Зеленски за прекратяване на войната. Путин пристигна вчера на четиридневно посещение в Китай, а отговор няма и евентуална среща изглежда все по-малко вероятна.

Френският президент Еманюел Макрон каза миналата седмица, че ако до днес няма ангажимент за среща това ще означава, че за пореден път Путин е изиграл Тръмп.

Във вечерното си изявление украинският президент Володимир Зеленски припомни за крайния срок и обвини Русия, че търси удължаване на войната.

#среща Путин-Зеленски #войната в Украйна #Владимир Путин #краен срок #Тръмп

Последвайте ни

ТОП 24

Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
1
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Отиде си Кирил Кадийски
2
Отиде си Кирил Кадийски
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и мотивирана за по-големи успехи
3
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и...
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ
4
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да...
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000 работни места във ВМЗ – Сопот
5
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000...
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
6
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
3
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
4
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
5
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
6
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...

Още от: Европа

Кой уби бившия председател на украинския парламент Андрий Парубий?
Кой уби бившия председател на украинския парламент Андрий Парубий?
Общественото здраве под заплаха – напрежение между Белия дом и Център за контрол и превенция на заболяванията Общественото здраве под заплаха – напрежение между Белия дом и Център за контрол и превенция на заболяванията
Чете се за: 02:15 мин.
Доналд Туск: Без изискани игри с Путин - да бъдем решителни и единни срещу империята на злото Доналд Туск: Без изискани игри с Путин - да бъдем решителни и единни срещу империята на злото
Чете се за: 02:52 мин.
Руски атаки оставиха 29 000 души на тъмно в Одеска област Руски атаки оставиха 29 000 души на тъмно в Одеска област
Чете се за: 01:10 мин.
Държавите от ЕС ще обсъдят нови санкции срещу Русия следващата седмица Държавите от ЕС ще обсъдят нови санкции срещу Русия следващата седмица
Чете се за: 00:40 мин.
Един загинал и петима ранени, след като кола се вряза в група хора пред бар във Франция Един загинал и петима ранени, след като кола се вряза в група хора пред бар във Франция
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Земетресение край Сливен
Земетресение край Сливен
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
10% нагоре: По-високи толтакси от днес 10% нагоре: По-високи толтакси от днес
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Земетресение разтърси Афганистан - поне 20 загинаха, над 100 са ранени Земетресение разтърси Афганистан - поне 20 загинаха, над 100 са ранени
Чете се за: 00:45 мин.
По света
На фона на безводието - как ще започне учебната година в Плевен? На фона на безводието - как ще започне учебната година в Плевен?
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Нов график за водния режим в Брезник: Водоподаване с час по-малко
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Кой уби бившия председател на украинския парламент Андрий Парубий?
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Ще има или не среща между Путин и Зеленски?
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000...
Чете се за: 10:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ