На фона на безводието - как ще започне учебната година в Плевен?

В Плевен предстои да започнат сондажи по 11 от съществуващите потенциални водоизточника. Днес ще се проведе и среща в общината, на която местната власт и директори ще обсъдят нормалното започване на учебната година на фона на водната криза.

За справяне с безводието в училищата от общината предвиждат поставяне на хидрофорни системи за водоснабдяване. Предстои ВиК-Плевен да достави безвъзмездно хидрофори за училища и болници.

В края на миналата седмица от Регионалното министерство обявиха, че първите реални резултатите от спешните мерки за безводието се очакват през септември.