Лоши са условията за туризъм в планините

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази

Има доста силни ветрове във високите части, в най-високите - до бурен, ураганен вятър, съобщават от ПСС

Лоши са условията за туризъм в планините
Снимка: Архив/
Слушай новината

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Има доста силни ветрове във високите части, в най-високите – до бурен, ураганен вятър. Заледени са терените, все още снежната покривка е доста оскъдна. Температурите са по-високи в сравнение с вчера и онзи ден, посочиха от ПСС.

Снощи от отряда в Сопот са съобщили за загубило се момче в техния район вечерта на сравнително висока надморска височина в Балкана, но към 22.00 часа са го открили и всичко е преминало благополучно.

Вчера от Планинската спасителна служба информираха за няколко акции, при които е бил използван медицински хеликоптер - за транспортиране до болница на жена с измръзвания на пръстите на краката в Рила и на пострадал скиор в Банско.

#условия в планините #ПСС #планинска спасителна служба

