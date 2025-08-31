"Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки отново летяха срещу общината в Плевен

Трета поредна неделя жители на Плевен протестираха заради водната криза в града. Те блокираха за два часа пътя Плевен – София, а по-късно се преместиха пред сградата на общината.

Освен нормално водоподаване, протестиращите искат оставките на кмета, на областния управител и на шефа на ВиК-Плевен, както и безкомпромисно разследване на всички бивши и настоящи ръководни кадри, за да се установят виновните за липсата на вода в града.

"Живеем в 21 век без вода, срам и позор за всички ни!".

"Всички градове наоколо си направиха водни цикли, само за Плевен не останаха пари".

Хората са гневни, че въпреки обещанията, сондажите и подмяната на водопроводи режимът остава.

Вода от чешмите тече три часа сутрин и три вечер, често примесена с кал и пясък.

Антонио Боев: "Хората бягат от града, търсят нормални условия да си изкъпят децата".

Под звуците на песента на Емил Димитров – "Моя страна , моя България" протестът се премести пред сградата на общината, към която полетяха празни пластмасови бутилки и жълти стотинки.

Плевенчани са скептични, че ще се изгради нов язовир в района, за да компенсира безводието. Надеждата им е в подмяната на водопроводната мрежа.

Николай Колев: "Довеждащ водопровод, който да е изряден и осторожна поддръжка на самата система под земята в града".

Недоволството на плевенчани е на фона на набелязаните през седмицата мерки от правителството за справяне с водната криза и график с конкретни срокове за тяхното изпълнение. В неделния ден нито на сондажа за вода се работеше , нито на ключовия вътрешен водопровод, който беше определен за реконструкция.

Загубите по ВиК мрежата достигнат до 70 %, което рефлектира и върху бизнеса в града.

За да не затвори един от моловете и за да не плъзне зараза са инвестирали в хидрофорни системи.

снимки: БТА

Владислав Монов – управител на търговски център: "Имам договор с една от големите хранителни вериги, те не влизат на територията на нашия търговски обект, защото не можем да осигурим вода. Този договор ще бъде анулиран не по наша вина. 80 наемателя са тук чужди и аз трябва да им обясня как в 21 век ходим с канчета и кофи да осигурим нормалните им нужди".

Час след началото на протеста, строгият режим в Плевен беше променен и водата беше пусната.



