Къде се намира Зелената китайска стена и какво е "мравчена гора"?

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Пътешествие до Вътрешна Монголия ни разкрива непознатите тайни на Китай

Тайните на Китай се разкриват във Вътрешна Монголия - първият автономен регион на страната, обявен през 1947 година. Журналистът от БНТ Геновева Радева ни отвежда на пътешествие в този район, пълен с красива природа и непознати традиции.

Любопитен факт е, че там живеят повече монголци, отколкото в самата Монголия. Има собствен парламент от около 400 души. Населението е от близо 24 милиона души - разпръснати на огромна площ. Това е и третият по големина регион в Китай.

"Стигнахме до места, селища, които се наричат Гача. Там не бяха виждали европейци. Предизвикахме голям интерес. Бяхме си взаимно интересни, защото те не бяха чували за България, въпреки че един китаец ми каза: "аз знам, че и вие имате много хубави пасища", което безкрайно ме изненада. Защото Вътрешна Монголия, това са безкрайни степи. Много красиви. Може би точно там разбрах какво означава прилагателното "тучен". Зелени, красиви, с много цветя. Но там има и големи пустинни и полупустинни райони. И всъщност голямото предизвикателство пред тези хора е да спрат настъпването на пустинята", каза Геновева Радева.

Централните решения се взимат от държавната власт в Пекин. Във Вътрешна Монголия живеят 13 етноса, като китайците са повече от монголците. Но монголците пазят своите традиции и език.

Местните се опитват да спрат разширяването на пустинята Гоби с екологични мегапроекти - като Зелената китайска стена и "мравчена гора".

#Китай #Вътрешна Монголия

