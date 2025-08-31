БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Как се поддържат дърветата в София?

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Най-много и най-трудоемки са тези в Панчарево

Как се поддържат дърветата в София?
Проверка на БНТ - как се поддържат дърветата в Столичната община? Те са над 5 милиона, като над 600 хиляди се намират в самия град.

Районът с най-много дървета в София е Панчарево. Според интерактивната карта на дърветата в Столичната община, изготвена от "Софияплан", те са близо 2 милиона.

"Контролът на такава огромна територия е труден, но се стараем да го осъществяваме непрекъснато. За тази година сме получили множество сигнали за опасни дървета, за сухи, за такива, които са наклонени", каза Анжелина Тотева, заместник-кмет на район "Панчарево".

Трима еколози обикалят ежедневно 10-те села и 35-те вилни зони в район "Панчарево". От началото на годината са окастрени около 100 дървета, а 80 са премахнати. Хората от района са забелязали. че напоследък иглолистните дървета са запонали масово да умират.

"След като се разболя тази гора, на изхода от Панчарево към Бистрица, се появи тази болест, тръгна по всички дървета и цялата гора, която страда постоянно", коментира Асен Трифонович.

За горския фонд отговарят от Държавното горско стопанство в София. Те вече са запознати с проблема. Става дума за корояд, който създава проблеми в Бистрица от години. За дърветата в парковете и градинките в София пък отговарят от "Зелена система". Оттам забелязват, че с всяка изминала година поддръжката на дърветата става все по-трудоемка.

"Първо, че те са в преломна възраст, изискват по-чести манипулации, засушаването през последните две години, горещите месеци също допринасяг", посочи Сианна Хлебарска, главен експерт "Зелена система", СО.

Все по-често и частни фирми се включват в обезопасяването на столичните дървета. На ул. "Цар Самуил" има сигнал за сух клон в частен имот. Районът е отцепен, а клонът - свален безопасно.

"Ето там можем да видим едно изцяло сухо дърво, което седи от 1 година. Не знам как се взимат решенията, защото пък на другия ъгъл беше отрязана една жива върба", каза Антони Диков, арборист.

Съвместната работа на независимите арбористи и еколозите на районите администрации в София трябва хем да запази богатото биоразнообразие, хем да осигури безопасност. Всички граждани могат да подпомгнат този процес като изпращат сигнали, по възможност със снимки, в контактния център.

