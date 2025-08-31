БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ

Урсула фон дер Лайен не е канена и желана у нас, заяви лидерът на "Възраждане"

"Няма да се подпишем под вота на недоверие на ПП-ДБ, но ще гласуваме срещу правителството. Не сме като тях. Ако твърдиш, че си опозиция, имаш принципна позиция, не правиш така, че днес си за правителството, утре си против". Това заяви в "Денят започва в неделя" лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Той коментира и думите на Ивайло Мирчев от вчера, че "Възраждане" работят в синхрон с ГЕРБ:

"ПП-ДБ са добре известни като резервната гума на това правителство, защото в последните няколко месеца винаги го подкрепяха. Те управляваха до миналата година с ГЕРБ, в четири вота на недоверие те подкрепиха ГЕРБ и ДПС, дадоха властта в ръцете на ДПС, реабилитираха Пеевски".

Не воюваме с никого, а защитаваме нашите тези, каза Костадинов - България трябва да е свободна и независима държава със силна икономика, а не някой друг да ни определя политиката и да решава как да харчим парите си.

По думите му Урсула фон дер Лайен "не е канена и не е желана" у нас. Попита защо за визитата ѝ днес се е разбрало в четвъртък вечерта.

"В случая не говорим за неуважение от нейна страна , а за страх на управляващите от българския народ, от протестиращите пред ВМЗ-Сопот. От кого е застрашена сигурността на ЕС? Ако фон дер Лайен мисли, че Русия е враг на България, огромната част от българския народ не мисли това нещо. Превантивни мерки, добре, но те трябва да бъдат мобилизирани и обяснени. Ако Урсула фон дер Лайен иска да подготвя ЕС за война с Русия, нека да го каже".

ЕС се милитаризира и това е жалко, коментира още лидерът на "Възраждане":

"Строеж на завод за барут се оказа най-голямата инвестиция в България в една държава, в която нямаме болници, училища и пътищата ни се разпадат. Ние сме "за" да имаме нови заводи, независимо дали са за барут или индустриална техника, но тази инвестиция ще бъде назаем. Големият въпрос е как ще връщаме този заем. За последните пет месеца държавата задлъжня повече, отколкото за последните пет години".

Попита още защо ЕС не финансира производство на технологии, които да позволят премахване на неравенството на доходите.

"За да произведеш, трябва да построиш, за това трябва да имаш пари, а в България в момента няма свободни пари, които да бъдат инвестирани".

Да видим дали ще влезе еврото, защото нищо не е приключило, докато наистина не приключи, коментира още Костадинов.

"Имаме информация, че се подготвя премахването на голяма част от машините в монетния двор, които печатат банкноти и които секат монети. Ще останат някакви, които от време на време ще пускат тиражи с юбилейни монети. Но най-важното е, че ние преставаме да разполагаме със собствените си пари".

#"Възраждане" #Костадин Костадинов

