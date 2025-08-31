Щетите след силната буря в Кюстендил са само материални

Буря и силен вятър събориха дървета и нанесоха материални щети в Кюстендил. В централната част на града голямо дърво падна върху паркирани автомобили.

Десетки са подадените сигнали тази нощ заради бурята. Добрата новина е, че няма нито един пострадал, а щетите са само материални, каза пред БНТ кметът на Кюстендил Огнян Атанасов.

"Има засегнати няколко сгради, една от които общинска, има засегнати покриви на частни сгради, както и 7-8 автомобила".

Щети са нанесени и в някои малки населени места като селата Николчевци и Копиловци, където е имало събори. Обърнати са палатки, шатри, маси, но няма по-сериозни инциденти.

"Снощи успяхме за 3 часа и половина да освободим всички пътни артерии, които бяха затворени, благодарение на всички, които се включиха. Огромни благодарности към екипите на пожарната, строителни фирми, дърводобивни фирми, доброволци, доброволен отряд Кюстендил, спасителен отряд Кюстендил".

Прогнозата за времето показва, че валежите в страната ще продължат и днес, като жълт код за обилни валежи е обявен в 12 области.