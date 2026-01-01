Две момичета са първите бебета в общинските АГ болници в София

В началото на новата 2026 г. в двете общински акушеро-гинекологични болници – Първа САГБАЛ "Света София" и Втора САГБАЛ "Шейново" се родиха две бебета, съобщиха от Столичната община.

Първото от тях проплака тази сутрин в 6:15 ч. в болница "Шейново". Момиченцето тежи 2,800 кг и е високо 49 см.

Малко след нея в 6:33 ч. се роди и първото бебе за 2026 г. в АГ болница "Света София", което също е момиче. Малката дама е с перфектните мерки от 3,300 кг и 51 см.

На 1 януари 2026 г. в болница "Шейново" през деня са се родили още две деца.