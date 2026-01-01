БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20...
Чете се за: 01:22 мин.
Нова ера: България влезе в еврозоната и смени лева с евро
Чете се за: 02:02 мин.
Първото бебе в "Майчин дом" се роди 35 минути...
Чете се за: 00:25 мин.
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Чете се за: 00:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Две момичета са първите бебета в общинските АГ болници в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази
две момичета първите бебета общинските болници софия
Снимка: Столична община
Слушай новината

В началото на новата 2026 г. в двете общински акушеро-гинекологични болници – Първа САГБАЛ "Света София" и Втора САГБАЛ "Шейново" се родиха две бебета, съобщиха от Столичната община.

Първото от тях проплака тази сутрин в 6:15 ч. в болница "Шейново". Момиченцето тежи 2,800 кг и е високо 49 см.

Малко след нея в 6:33 ч. се роди и първото бебе за 2026 г. в АГ болница "Света София", което също е момиче. Малката дама е с перфектните мерки от 3,300 кг и 51 см.

На 1 януари 2026 г. в болница "Шейново" през деня са се родили още две деца.

#САГБАЛ "Света София" #новата 2026 г. #болница "Шейново" #първо бебе #бебета

Последвайте ни

ТОП 24

ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
1
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Двама загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора
2
Двама загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
3
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Тежка катастрофа край Благоевград, има загинал
4
Тежка катастрофа край Благоевград, има загинал
Новогодишно обръщение на президента Румен Радев
5
Новогодишно обръщение на президента Румен Радев
Суперлуна и метеорен поток ще се срещнат в януарското небе
6
Суперлуна и метеорен поток ще се срещнат в януарското небе

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
4
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
5
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: Регионални

Евробанкноти вече могат да се теглят от банкоматите в страната
Евробанкноти вече могат да се теглят от банкоматите в страната
Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в новогодишната нощ? Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в новогодишната нощ?
Чете се за: 02:45 мин.
Над 500 души са потърсили спешна помощ в "Пирогов" в новогодишната нощ Над 500 души са потърсили спешна помощ в "Пирогов" в новогодишната нощ
Чете се за: 03:22 мин.
Стотици хора посрещнаха Нова година на площад "Георги Измирлиев" в Благоевград Стотици хора посрещнаха Нова година на площад "Георги Измирлиев" в Благоевград
Чете се за: 00:35 мин.
Варна посреща новата година с 4-минутна заря на площада Варна посреща новата година с 4-минутна заря на площада
Чете се за: 01:45 мин.
Пиротехниката на празника - плащаме с 10% повече за фойерверки тази година Пиротехниката на празника - плащаме с 10% повече за фойерверки тази година
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след полунощ
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Росен Желязков изрази съболезнования за жертвите при експлозията в бар в швейцарски курорт Росен Желязков изрази съболезнования за жертвите при експлозията в бар в швейцарски курорт
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в новогодишната нощ? Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в новогодишната нощ?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Нова година, нова валута: България празнува 2026 г. и отвори нова...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Как светът посрещна 2026 г.? (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Първото бебе в "Майчин дом" се роди 35 минути след...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Патриарх Даниил пожела светлина, мир и радост на българите в...
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ