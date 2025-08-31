Чикаго с план срещу имиграционните мерки на Доналд Тръмп

Чикаго предприема мерки, за да се противопостави на заплахите на американския президент Доналд Тръмп, че ще изпрати военни за борба с престъпността там, след като вече разположи около 2000 военнослужещи от Националната гвардия във Вашингтон.

Кметът на Чикаго, Брандън Джонсън, подписа заповед, в която описва подробно как третият по големина град в Съединените щати ще се противопостави на евентуални действия от страна на администрацията на Тръмп.

Според заповедта, чикагската полиция няма да си сътрудничи с войски на Националната гвардия или федерални агенти, ако те бъдат изпратени в града.

Джонсън каза, че има достоверна информация, че разполагането им може да започне до дни.