БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Чикаго с план срещу имиграционните мерки на Доналд Тръмп

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази

Кметът подписа заповед за противопоставяне на действията на администрацията

Чикаго - военна база - САЩ
Снимка: БТА
Слушай новината

Чикаго предприема мерки, за да се противопостави на заплахите на американския президент Доналд Тръмп, че ще изпрати военни за борба с престъпността там, след като вече разположи около 2000 военнослужещи от Националната гвардия във Вашингтон.

Кметът на Чикаго, Брандън Джонсън, подписа заповед, в която описва подробно как третият по големина град в Съединените щати ще се противопостави на евентуални действия от страна на администрацията на Тръмп.

Според заповедта, чикагската полиция няма да си сътрудничи с войски на Националната гвардия или федерални агенти, ако те бъдат изпратени в града.

Джонсън каза, че има достоверна информация, че разполагането им може да започне до дни.

#имиграционни мерки #Доналд Тръмп #Чикаго

Последвайте ни

ТОП 24

Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър Миленков“
1
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър...
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане
2
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма...
Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“
3
Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“
Eгипетски триумф на световното първенство по модерен петобой
4
Eгипетски триумф на световното първенство по модерен петобой
Ивайло Мирчев: Завладяната държава е темата на нашия вот на недоверие
5
Ивайло Мирчев: Завладяната държава е темата на нашия вот на недоверие
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал
6
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: САЩ

Повечето мита на Тръмп са незаконни, постанови съд в САЩ
Повечето мита на Тръмп са незаконни, постанови съд в САЩ
"Вземане на кесията обратно": Тръмп блокира близо 5 млрд. долара за чуждестранна помощ "Вземане на кесията обратно": Тръмп блокира близо 5 млрд. долара за чуждестранна помощ
Чете се за: 02:37 мин.
Тръмп премахна охраната на Камала Харис от Сикрет Сървис Тръмп премахна охраната на Камала Харис от Сикрет Сървис
Чете се за: 01:57 мин.
Краят на клаузата "Де минимис": Старт на таксите и за пратките с ниска стойност за САЩ Краят на клаузата "Де минимис": Старт на таксите и за пратките с ниска стойност за САЩ
Чете се за: 00:45 мин.
Иранската ядрена програма: Европейски страни задействаха механизма за санкции срещу Техеран Иранската ядрена програма: Европейски страни задействаха механизма за санкции срещу Техеран
Чете се за: 00:52 мин.
ЕК предлага нулеви мита върху вноса на американските автомобили и промишлени стоки ЕК предлага нулеви мита върху вноса на американските автомобили и промишлени стоки
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Валежи, гръмотевици и условия за градушки
Валежи, гръмотевици и условия за градушки
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Продължава борбата с огъня в Национален парк "Рила" Продължава борбата с огъня в Национален парк "Рила"
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Паскал предостави подробности за контрабандна схема и роли на участниците пред Антикорупционната комисия Паскал предостави подробности за контрабандна схема и роли на участниците пред Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Хиляди българи отдадоха почит на героите на Шипка (ОБЗОР)
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Българското училище "Родна реч" отвори врати за първия...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Ценни находки от бронзовата епоха излизат на светло 60 години след...
Чете се за: 18:10 мин.
Избрано
Повишение на гробищни такси: Двойно скачат сумите за гробни мяста в...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ