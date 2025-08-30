Александър Асенов: Сблъскахме се с реалността

Състезателят на Левски София Запад Александър Асенов коментира пред БНТ загубата с 4:14 от Витен Орша (Беларус) в последния мач от група Е на първия квалификационен кръг в Шампионската лига по футзал. Българският тим остава на трето място в крайното класиране с 3 точки.

„Сблъскахме се с реалността. Те са един от най-силните отбори в цяла Европа. Това е реалността. Доста по-подготвени са от нас. Трябва да популяризираме спорта в България, хората да знаят какво е футзал. Да се практикува този спорт от деца, да има повече отбори. Доста сме далеч от отбора от Беларус, наистина“, каза Асенов.