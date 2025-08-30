Волейболните национали заминаха за Япония

В Токио „лъвовете“ ще изиграят няколко контролни срещи.
Националният отбор на България по волейбол за мъже замина за Япония, където ще проведе втората част от подготовката си преди световното първенство във Филипините.
В Токио „лъвовете“ ще изиграят няколко контролни срещи, а първата ще бъде срещу домакините. Селекционерът Джанлоренцо Бленджини сподели своите очаквания и разкри как точно е определил състава за световното първенство.
„Очакваме един много труден турнир. Няма конкретни поставени цели от страна на федерацията към нас и не сме притиснати. Моите цели са да играем във всеки мач максимално добре. Трябва да търсим резултата и да мислим за победата. Не съм имал сериозни колебания около състава. Аз търся баланса в отбора, а не толкова индивидуалните качества“, каза Бленджини.
Десет дебютанти попаднаха в състава на „лъвовете“ като единствено капитанът Алекс Грозданов, Мартин Атанасов, Александър Николов и Аспарух Аспарухов взеха участие на шампионата през 2022 година в Полша.
България започва участието си на Мондиала с мач срещу Германия на 13 септември, като в групата ще играем още с тимовете на Словения и Чили.
Подробности вижте във видеото!