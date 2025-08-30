Волейболните национали заминаха за Япония

Националният отбор на България по волейбол за мъже замина за Япония, където ще проведе втората част от подготовката си преди световното първенство във Филипините.



В Токио „лъвовете“ ще изиграят няколко контролни срещи, а първата ще бъде срещу домакините. Селекционерът Джанлоренцо Бленджини сподели своите очаквания и разкри как точно е определил състава за световното първенство.

„Очакваме един много труден турнир. Няма конкретни поставени цели от страна на федерацията към нас и не сме притиснати. Моите цели са да играем във всеки мач максимално добре. Трябва да търсим резултата и да мислим за победата. Не съм имал сериозни колебания около състава. Аз търся баланса в отбора, а не толкова индивидуалните качества“, каза Бленджини.

Десет дебютанти попаднаха в състава на „лъвовете“ като единствено капитанът Алекс Грозданов, Мартин Атанасов, Александър Николов и Аспарух Аспарухов взеха участие на шампионата през 2022 година в Полша.

България започва участието си на Мондиала с мач срещу Германия на 13 септември, като в групата ще играем още с тимовете на Словения и Чили.



