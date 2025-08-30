Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“
Огънят засегна площ от над 100 декара
Силен вятър причинява разрастването на пожара в Националния парк "Рила". Огънят настъпва към североизток и така засегната площ е вече над 100 декара. Днес в гасенето се включиха над 80 души, както и хеликоптер „Кугър“. Каква е обстановката към този момент?
гл. инспектор Юлиян Петров,РДПБЗН – Благоевград: "Пожарът леко се разрасна изток-североизток и борбата утре продължава. Пресечка. Помогна много днеска летателната техника от авиобаза Крумово. Като помогна за намаляване на интензитета на пожара и да се надяваме, че утре пак ще помогнат.
Николай Кънчов, доброволец:"Невъзможно да се контролира. Със зъби и нокти се борят пожарната, военни, доброволци. От пътя нагоре към планината е километър и половина. Много стръмен наклон. Само козе пътеки, както казваме.