ИЗВЕСТИЯ

Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
Чете се за: 02:12 мин.

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
Чете се за: 01:15 мин.
Огънят засегна площ от над 100 декара

хеликоптер кугър включи гасенето пожара рила
Силен вятър причинява разрастването на пожара в Националния парк "Рила". Огънят настъпва към североизток и така засегната площ е вече над 100 декара. Днес в гасенето се включиха над 80 души, както и хеликоптер „Кугър“. Каква е обстановката към този момент?

гл. инспектор Юлиян Петров,РДПБЗН – Благоевград: "Пожарът леко се разрасна изток-североизток и борбата утре продължава. Пресечка. Помогна много днеска летателната техника от авиобаза Крумово. Като помогна за намаляване на интензитета на пожара и да се надяваме, че утре пак ще помогнат.

Николай Кънчов, доброволец:"Невъзможно да се контролира. Със зъби и нокти се борят пожарната, военни, доброволци. От пътя нагоре към планината е километър и половина. Много стръмен наклон. Само козе пътеки, както казваме.

#Рила #пожар

