БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
Чете се за: 02:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След масираните руски атаки: Украинска делегация се срещна със специалния пратеник на САЩ

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Запази

Володимир Зеленски обвини Москва, че използва времето, предвидено за подготовка на лидерска среща, за подготовка на нови нападения

масираните руски атаки украинска делегация срещна специалния пратеник сащ
Слушай новината

Един човек загина, а 28 са ранени при поредните руски масирани удари срещу Украйна. При неизяснени обстоятелства е бил убит бившият председател на украинския парламент Андрий Парубий. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че използва времето, предвидено за подготовка на лидерска среща, за подготовка на нови нападения.

На дипломатическия фронт - в Ню Йорк украинска делегация обсъди със специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф оказването на допълнителен натиск над Русия. Темата беше в дневния ред и на среща на външните министри от ЕС в Копенхаген.

Нова вълна руски удари и убийство на известен общественик в Украйна. Бившият председател на Върховната Рада Андрий Парубий е бил застрелян в западния град Лвов. Обстоятелствата около смъртта му и причините за нападението се разследват. Той е знакова фигура за проевропейските движения в Украйна - участва първо в „оранжевата революция“ през 2004 г., а след това и в Майдана през 2014 г. Президентът Зеленски обяви, че ще бъдат мобилизирани всички сили, средства за разследването и залавянето на стрелеца.

Над 500 дрона бяха насочени срещу 14 района в Украйна. В Запорожие е поразена 5-етажна жилищна сграда, пострадали са деца на 9, 10 и 16 години.

Ирина, жителка на Запорожие: "Имаше експлозия, а после още една, около 2 през нощта. Скрихме се, а взривовете следваха един след друг".

Атаките бяха извършени само дни след второто най-тежко нападение от началото на войната, при което загинаха 23-ма души.

Началникът на канцеларията на украинския президент Андрий Ермак информира специалния пратеник на президента на Съединените щати Стив Уиткоф за последните смъртоносни удари срещу Украйна и го покани да посети страната. Според Ермак, Доналд Тръмп остава единственият лидер, който може да принуди Русия да започне реални преговори.

Андрий Ермак, началник на канцеларията на президента на Украйна: "За съжаление след успешните разговори в Белия дом преди десет дни няма никакъв знак от Русия, че е готова, дори само да започне организирането на двустранна среща. Ние оставаме конструктивни и открити. Обясних на господин Уиткоф, че посетих няколко държави, които биха могли да бъдат потенциални домакини по всяко време. Сега всичко зависи от позицията на Русия".

Въпреки интензивните международни дипломатически усилия, Русия не показва намерение да прекрати войната си срещу Украйна, заявиха Париж и Берлин в обща декларация след съвместно заседание на правителствата на двете страни. Подобен коментар дойде и от Копенхаген, където се проведе неформална среща на външните министри от ЕС. Обсъдени бяха замразените руски активи и още санкции за Москва.

Кая Калас, върховен представител на ЕС за външната политика и сигурността: "Виждаме, че Русия не иска мир, въпреки многото дипломатически усилия да доведем Зеленски и Русия на масата за преговори. Тъй като този въпрос винаги се повдига, ще се гмурнем дълбоко в темата за замразените активи. Не можем да си представим, че ако има примирие или мирно споразумение, тези активи ще бъдат върнати на Русия, ако тя не е платила репарациите."

Снимки: БТА

На този фон руските сили настъпват по цялата фронтова линия в Украйна. Началникът на генералния щаб Валерий Герасимов съобщи, че Русия контролира 99,7% от украинския Луганска област, 79% от Донецка, 74% от Запорожка и 76% от Херсонска област.

#войната в Украйна #преговори за мир

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
2
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
3
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
Брутално убийство на котка в Севлиево
4
Брутално убийство на котка в Севлиево
Турция забрани на израелски кораби и самолети да навлизат на нейна територия
5
Турция забрани на израелски кораби и самолети да навлизат на нейна...
Издирват жена, обрала два пъти църквата в с. Три водици
6
Издирват жена, обрала два пъти църквата в с. Три водици

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Европа

Не очаквам мир в Украйна, всичко е димна завеса, заяви зам.-главният редактор на "Киев индипендънт"
Не очаквам мир в Украйна, всичко е димна завеса, заяви зам.-главният редактор на "Киев индипендънт"
Продължава обиколката на Урсула фон дер Лайен в 7 източноевропейски държави Продължава обиколката на Урсула фон дер Лайен в 7 източноевропейски държави
Чете се за: 00:55 мин.
Нови руски удари в Днипропетровск и Запорожие Нови руски удари в Днипропетровск и Запорожие
Чете се за: 04:25 мин.
Джулия Робъртс представи новия си филм във Венеция Джулия Робъртс представи новия си филм във Венеция
Чете се за: 00:40 мин.
Урсула фон дер Лайен в Латвия: Трябва да поемем по-голяма отговорност за собствената си отбрана Урсула фон дер Лайен в Латвия: Трябва да поемем по-голяма отговорност за собствената си отбрана
Чете се за: 04:22 мин.
След срещата между Париж и Берлин: Украйна се нуждае от силни гаранции за сигурност След срещата между Париж и Берлин: Украйна се нуждае от силни гаранции за сигурност
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Да нямаш вода... с години. Ежедневието на жителите на Омуртаг Да нямаш вода... с години. Ежедневието на жителите на Омуртаг
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Наталия Киселова: Плавното преминаване към еврото е приоритет
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Повечето мита на Тръмп са незаконни, постанови съд в САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Остава в ареста служителят на ЦГМ след боя в центъра на София
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ