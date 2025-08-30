След масираните руски атаки: Украинска делегация се срещна със специалния пратеник на САЩ

Един човек загина, а 28 са ранени при поредните руски масирани удари срещу Украйна. При неизяснени обстоятелства е бил убит бившият председател на украинския парламент Андрий Парубий. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че използва времето, предвидено за подготовка на лидерска среща, за подготовка на нови нападения.

На дипломатическия фронт - в Ню Йорк украинска делегация обсъди със специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф оказването на допълнителен натиск над Русия. Темата беше в дневния ред и на среща на външните министри от ЕС в Копенхаген.

Нова вълна руски удари и убийство на известен общественик в Украйна. Бившият председател на Върховната Рада Андрий Парубий е бил застрелян в западния град Лвов. Обстоятелствата около смъртта му и причините за нападението се разследват. Той е знакова фигура за проевропейските движения в Украйна - участва първо в „оранжевата революция“ през 2004 г., а след това и в Майдана през 2014 г. Президентът Зеленски обяви, че ще бъдат мобилизирани всички сили, средства за разследването и залавянето на стрелеца.

Над 500 дрона бяха насочени срещу 14 района в Украйна. В Запорожие е поразена 5-етажна жилищна сграда, пострадали са деца на 9, 10 и 16 години.

Ирина, жителка на Запорожие: "Имаше експлозия, а после още една, около 2 през нощта. Скрихме се, а взривовете следваха един след друг".

Атаките бяха извършени само дни след второто най-тежко нападение от началото на войната, при което загинаха 23-ма души.

Началникът на канцеларията на украинския президент Андрий Ермак информира специалния пратеник на президента на Съединените щати Стив Уиткоф за последните смъртоносни удари срещу Украйна и го покани да посети страната. Според Ермак, Доналд Тръмп остава единственият лидер, който може да принуди Русия да започне реални преговори.

Андрий Ермак, началник на канцеларията на президента на Украйна: "За съжаление след успешните разговори в Белия дом преди десет дни няма никакъв знак от Русия, че е готова, дори само да започне организирането на двустранна среща. Ние оставаме конструктивни и открити. Обясних на господин Уиткоф, че посетих няколко държави, които биха могли да бъдат потенциални домакини по всяко време. Сега всичко зависи от позицията на Русия".

Въпреки интензивните международни дипломатически усилия, Русия не показва намерение да прекрати войната си срещу Украйна, заявиха Париж и Берлин в обща декларация след съвместно заседание на правителствата на двете страни. Подобен коментар дойде и от Копенхаген, където се проведе неформална среща на външните министри от ЕС. Обсъдени бяха замразените руски активи и още санкции за Москва.

Кая Калас, върховен представител на ЕС за външната политика и сигурността: "Виждаме, че Русия не иска мир, въпреки многото дипломатически усилия да доведем Зеленски и Русия на масата за преговори. Тъй като този въпрос винаги се повдига, ще се гмурнем дълбоко в темата за замразените активи. Не можем да си представим, че ако има примирие или мирно споразумение, тези активи ще бъдат върнати на Русия, ако тя не е платила репарациите."

Снимки: БТА

На този фон руските сили настъпват по цялата фронтова линия в Украйна. Началникът на генералния щаб Валерий Герасимов съобщи, че Русия контролира 99,7% от украинския Луганска област, 79% от Донецка, 74% от Запорожка и 76% от Херсонска област.