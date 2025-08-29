БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ден на траур в Киев: Военните министри на ЕС обсъдиха гаранциите за сигурност на Украйна

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Запази

След вчерашната мащабна руска атака срещу Украйна загинаха 23-ма души, сред тях 4 деца

Ден на траур в Киев: Военните министри на ЕС обсъдиха гаранциите за сигурност на Украйна
Слушай новината

Ден на траур в Киев след вчерашната мащабна руска атака срещу Украйна. Загиналите вече са 23, сред тях 4 деца.

Трима души са в неизвестност. Гаранциите за сигурност бяха акцентите в разговорите по време на срещата на министрите на отбраната на ЕС. Това ще е и основна тема във формата Украйна-Съединени щати, планиран в Ню Йорк днес.

Пред най-тежко пострадалия жилищен блок, в който са 22 две от жертвите, цветята и плюшените играчки стават все повече. Святлана и семейството ѝ са оцелели по чудо.

"Ударната вълна първо изхвърли детето, след това се измъкнах аз. Спасители извадиха съпруга ми два часа по-късно. Всичките ни съседи са мъртви", каза Святлана, жител на Киев.

Сълзите не спират, а думите не стигат.

"Защо Путин да обяснява на целия свят, че стрелят по военни цели, след като целенасочено удря граждански обекти. Това не е първият блок, не е вторият, вече са толкова много. Хайде, вече да започнете да мислите нещо, европейци".

Пред журналисти президентът Володимир Зеленски каза, че защита във формат, подобен НАТО, е един от стълбовете на гаранциите за сигурност.

"Важните за Украйна елементи са три. Първият, както всички се досещате, е нашата армия. Говорим за финансиране - за военния състав, за оръжия, и за военнопромишления комплекс. Вторият елемент - винаги сме искали в НАТО, не са ни приели. Тук подходът ми е ясен - като не е НАТО, а подобен на НАТО формат, то трябва да знаем на какво са готови партньорите ни. Третият елемент - санкциите", коментира Володимир Зеленски.

Европа изцяло ще поеме полагащата ѝ част по отношение на гаранциите за сигурност за Украйна. Това стана ясно след днешната среща на министрите на отбраната на ЕС в Копенхаген.

"Приветствам факта, че има широка подкрепа за разширяване на мандата на европейската тренировъчна мисия и дейността ѝ в Украйна след прекратяване на огъня. Ще се координираме активно с "коалицията на желаещите". Военните министри бяха категорични, че гаранциите за сигурност за Украйна трябва да бъдат силни и надеждни", заяви Кая Калас, върховен представител на ЕС за външна политика и сигурност.

Според говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, гаранциите за сигурност, които се предлагат сега, са едностранчиви и ще превърнат Украйна в "стратегически провокатор". А според Кремъл, среща Зеленски-Путин все още е на дневен ред.

"Каквато и да е среща на високо равнище трябва да бъде добре подготвена, така че на нея да бъдат финализирани предварително направените на експертно ниво уговорки. Не бих могъл да кажа, че на експертно ниво работата кипи", каза Дмитрий Песков, говорител на Кремъл.

След Великобритания, и Швеция привика руския посланик, за да изрази протест срещу масираните руски атаки срещу Украйна. Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че не е доволен, но не и изненадан от руските нападения. По думите на американския специален пратеник Стив Уиткоф от разговорите с украинската делегация в Ню Йорк днес се очаква "голям сигнал".

#Русия #Украйна #ден на траур #ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
1
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
3
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк "Рила"
4
И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк...
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да стигне до населени места?
5
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да...
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите
6
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Европа

Катедралата Нотр Дам в Страсбург "оживя" със звук и светлина
Катедралата Нотр Дам в Страсбург "оживя" със звук и светлина
Зеленски: Русия разбира само от сила, затова сега трябва да демонстрираме такава Зеленски: Русия разбира само от сила, затова сега трябва да демонстрираме такава
Чете се за: 03:17 мин.
Урсула фон дер Лайен тръгна на обиколка в страните на източната граница на ЕС Урсула фон дер Лайен тръгна на обиколка в страните на източната граница на ЕС
Чете се за: 00:50 мин.
Министрите на отбраната на страните в ЕС се срещат в Копенхаген Министрите на отбраната на страните в ЕС се срещат в Копенхаген
Чете се за: 01:45 мин.
Мюнхен се готви за 190-ото издание на "Октоберфест" тази есен Мюнхен се готви за 190-ото издание на "Октоберфест" тази есен
Чете се за: 00:32 мин.
Полски изтребител Ф-16 се разби по време на репетиция за авиационно шоу, пилотът загина Полски изтребител Ф-16 се разби по време на репетиция за авиационно шоу, пилотът загина
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват "Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар почина 86-годишна жена Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар почина 86-годишна жена
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила" Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Плевен преди новата учебна година - ще има ли вода в яслите,...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Израел обяви град Газа за опасна бойна зона
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Зеленски: Русия разбира само от сила, затова сега трябва да...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ