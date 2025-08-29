Ден на траур в Киев: Военните министри на ЕС обсъдиха гаранциите за сигурност на Украйна

Ден на траур в Киев след вчерашната мащабна руска атака срещу Украйна. Загиналите вече са 23, сред тях 4 деца.

Трима души са в неизвестност. Гаранциите за сигурност бяха акцентите в разговорите по време на срещата на министрите на отбраната на ЕС. Това ще е и основна тема във формата Украйна-Съединени щати, планиран в Ню Йорк днес.

Пред най-тежко пострадалия жилищен блок, в който са 22 две от жертвите, цветята и плюшените играчки стават все повече. Святлана и семейството ѝ са оцелели по чудо.

"Ударната вълна първо изхвърли детето, след това се измъкнах аз. Спасители извадиха съпруга ми два часа по-късно. Всичките ни съседи са мъртви", каза Святлана, жител на Киев.

Сълзите не спират, а думите не стигат.

"Защо Путин да обяснява на целия свят, че стрелят по военни цели, след като целенасочено удря граждански обекти. Това не е първият блок, не е вторият, вече са толкова много. Хайде, вече да започнете да мислите нещо, европейци".

Пред журналисти президентът Володимир Зеленски каза, че защита във формат, подобен НАТО, е един от стълбовете на гаранциите за сигурност.

"Важните за Украйна елементи са три. Първият, както всички се досещате, е нашата армия. Говорим за финансиране - за военния състав, за оръжия, и за военнопромишления комплекс. Вторият елемент - винаги сме искали в НАТО, не са ни приели. Тук подходът ми е ясен - като не е НАТО, а подобен на НАТО формат, то трябва да знаем на какво са готови партньорите ни. Третият елемент - санкциите", коментира Володимир Зеленски.

Европа изцяло ще поеме полагащата ѝ част по отношение на гаранциите за сигурност за Украйна. Това стана ясно след днешната среща на министрите на отбраната на ЕС в Копенхаген.

"Приветствам факта, че има широка подкрепа за разширяване на мандата на европейската тренировъчна мисия и дейността ѝ в Украйна след прекратяване на огъня. Ще се координираме активно с "коалицията на желаещите". Военните министри бяха категорични, че гаранциите за сигурност за Украйна трябва да бъдат силни и надеждни", заяви Кая Калас, върховен представител на ЕС за външна политика и сигурност.

Според говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, гаранциите за сигурност, които се предлагат сега, са едностранчиви и ще превърнат Украйна в "стратегически провокатор". А според Кремъл, среща Зеленски-Путин все още е на дневен ред.

"Каквато и да е среща на високо равнище трябва да бъде добре подготвена, така че на нея да бъдат финализирани предварително направените на експертно ниво уговорки. Не бих могъл да кажа, че на експертно ниво работата кипи", каза Дмитрий Песков, говорител на Кремъл.

След Великобритания, и Швеция привика руския посланик, за да изрази протест срещу масираните руски атаки срещу Украйна. Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че не е доволен, но не и изненадан от руските нападения. По думите на американския специален пратеник Стив Уиткоф от разговорите с украинската делегация в Ню Йорк днес се очаква "голям сигнал".