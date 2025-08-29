Венецианският филмов фестивал започна

Остров Лидо във Венеция отново се превърна в най-бляскавата сцена на света, защото започна 82- отото издание на Венециански филмов фестивал

По червения килим преминаха куп киноикони, облечени в дизайнерски шедьоври. През следващите дни предстоят много кинопремиери.

Първият показан филм бе , „La grazia“ на Паоло Сорентино. Режисьорът, който никога не оставя зрителите равнодушни, този път поднесе история за власт, морал и лични загуби – красиво заснета и с онази магия, която само италианското кино притежава.