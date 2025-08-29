БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"

від БНТ , Репортер: БНТ-Благоевград
Огънят е на 1800 метра надморска височина

Снимка: БТА
Пожарът в Национален парк "Рила" продължава да се разраства. Огънят гори високо в планината, което затруднява гасенето му. В помощ на огнеборците се включи и хеликоптер на военновъздушните сили.

Пожарът е на 1800 метра надморска височина, в труднодостъпен терен с голям наклон. Близо 60 души, сред които доброволци, горски, пожарникари, паркова охрана и военни гасят на терен.

"Теренът е много труднопроходим, недостъпен. Без летателна техника трудно ще се загаси пожарът. Няма никаква опасност за жители на Горно Осеново, Долно Осеново, вили и каквото и да е друго", каза Алекси Крънчов, кмет на село Долно Осеново.

Пожарът в национален парк "Рила" е най-големият активен в страната и борбата с огъня се води по земя и въздух.

"За съжаление през нощта имаше много силен вятър, което допринесе за разпространяването на пожара. Имаме екипи, които работят на място. Също така се използва и хеликоптер на ВВС, защото част от терена е непристъпен и не е възможно да се работи на ръка, за да го ограничим максимално", коментира главен комисар Александър Джартов, директор на ГДПБЗНС.

Пламъците в националния парк са обхванали над 100-годишни дървета от бял бор. При високи температури и силен вятър те горят върхово, което допълнително усложнява гасенето им.

"Това, с което изпитват трудност хората на терен е, че на около на 1800 метра има оскъдно вода. Това, което е ограничено, е направата на минерализована ивица в долната част на пожара, така че очакваме пожарът да не се разраства", каза д-р Стефан Кирилов – експерт в Национален парк "Рила".

Надеждата на огнеборците е прогнозата за дъжд на метеоролозите да се оправдае и през следващите дни да завали в района. Само така огнищата ще бъдат потушени напълно.

По материала работиха: Владислава Миланова, Али Мисанков

#Национален парк "Рила" #хеликоптер #пожар

