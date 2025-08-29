Сърбия ще се бори с инфлацията чрез въвеждане на таван на надценките и лихвените проценти

В битка с инфлацията - в съседна Сърбия от 1 септември се въвежда таван на надценката до 20% на около 3000 продукта за период от 6 месеца.

Мерките обхващат храни, хигиенни и бебешки продукти. Налага се и таван на лихвените проценти при кредитите за физически лица, които трябва да са до 7,5% или с 3 на сто по-ниски от средните в момента. Почти 5% е инфлацията в Сърбия за юли.

Министърът на финансите на Сърбия Синиша Мали заяви, че в страни, които са въвели подобни мерки, като Румъния и Унгария, е имало увеличение на оборота и следователно по-висока събираемост на ДДС. Мерките са част от широка програма за повишаване на жизнения стандарт, която президентът Александър Вучич обяви миналата седмица на фона на продължаващите протести с искане за предсрочни избори.