Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

Сърбия ще се бори с инфлацията чрез въвеждане на таван на надценките и лихвените проценти

Тоня Димитрова
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Мерките обхващат храни, хигиенни и бебешки продукти

сърбия бори инфлацията въвеждане таван надценките лихвените проценти
В битка с инфлацията - в съседна Сърбия от 1 септември се въвежда таван на надценката до 20% на около 3000 продукта за период от 6 месеца.

Мерките обхващат храни, хигиенни и бебешки продукти. Налага се и таван на лихвените проценти при кредитите за физически лица, които трябва да са до 7,5% или с 3 на сто по-ниски от средните в момента. Почти 5% е инфлацията в Сърбия за юли.

Министърът на финансите на Сърбия Синиша Мали заяви, че в страни, които са въвели подобни мерки, като Румъния и Унгария, е имало увеличение на оборота и следователно по-висока събираемост на ДДС. Мерките са част от широка програма за повишаване на жизнения стандарт, която президентът Александър Вучич обяви миналата седмица на фона на продължаващите протести с искане за предсрочни избори.

#лихвени проценти #Сърбия #надценка #Инфлация

Product image
