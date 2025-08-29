Открити ли са нарушения - БАБХ и полицията проверяват Хасковско срещу шарката по овцете

Мерки срещу разпространението на шарката по овцете и козите предприемат в област Хасково.

Екипи на полицията и на Българската агенция по безопасност на храните започнаха проверки на превозни средства за нерегламентиран превоз и продажба на животни.

Забранено е придвижването на овце и кози със заповед на областния управител. Това се случва като мярка срещу разпространението на шарката, по овцете и козите.

Заболяване, което не е опасно за хората, но нанася изключително големи икономически щети.

10 са засегнатите ферми на територията на Хасковска област от началото на годината. Повечето от тях са в община Свиленград, но сред последните огнища е и това в хасковския квартал "Болярово".

Според ветеринарите, ако се спазват всички мерки за биосигурност, стопаните могат да опазят своите ферми.

Сред тях са освен нерегламентираното движение на животни, което не трябва да се извършва, трябва да се ограничи и достъпа на външни хора и животни до фермите.

Към момента няма установени нарушения по тази линия. Всички екипи, които са на смяна от полицията, работят и по тази линия.

"На територията на областта от началото на годината има открити 10 огнища на заболяването. Всички огнища са обезвредени към момента няма действащи", заяви Христо Тодоров, началник отдел ОДБХ - Хасково. БНТ: Колко са унищожените животни? "Около 1200. Нашата цел е да убедим собствениците на животновъдни обекти, че при спазване на мерките за биосигурност, риск от навлизане на заболяването в техните стопанства е минимален", допълни Христо Тодоров, началник отдел ОДБХ - Хасково. "Към момента няма установени нарушения по тази линия. Всички екипи, които са на смяна от полицията, работят и по тази линия. Ще продължи, докато отпадне необходимостта", коментира Николай Каменов, инспектор "Пътна полиция" - Хасково.

Приоритетно се проверяват бусове и камиони. Тези проверки ще продължат и през следващите дни на различни места в областта.

