БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заради сушата лозари и винопроизводители очакват по-слаба реколта?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Лозари и винопроизводители в Бургаска област отчитат трудна година. Очакванията са за по-нисък добив и по-слаба дажба на гроздето, което ще има отражение върху винопроизводството.

"В землището на град Поморие и околността се очаква една прилична реколта въпреки пролетните измръзвания. Реколтата се очаква да е много добра", това разказа в "Денят започва" Димитър Пилонтов, който е собственик на лозов масив.

Въпреки това със сигурност ще е по-малка реколтата с около 20, 30%, допълни той. Но това от своя страна обуславяло по-добро качество.

"Винаги, когато е по-малко е по-качествено".

Юлиан Василев, който е лозар от 35 години, разказа, че трудностите, които се срещат са свързани с реализацията на продукцията. Според него цените, които са обявени са ниски. Тази цена не ни задоволява, допълни той, защото разходите ни са в пъти повече.

Антон Плугчиев заяви, че прогнозите за реколтата са по-занижени в сравнение с тези от миналата година, но пък от друга страна очакванията са качеството на гроздето да е с много по-добро качество.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова

#лозари и винопроизводители #реколта

Последвайте ни

ТОП 24

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
3
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя,...
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите
4
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на...
Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото си в основната фаза на Лига Европа
5
Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото...
Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя
6
Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя

Най-четени

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
2
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Регионални

Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Варненец разработи приложение в помощ на шофьорите Варненец разработи приложение в помощ на шофьорите
Чете се за: 00:30 мин.
Дерайлира вагон от бързия влак от Бургас за София Дерайлира вагон от бързия влак от Бургас за София
Чете се за: 00:47 мин.
148 години от Шипченската епопея - въвеждат специална организация на движението 148 години от Шипченската епопея - въвеждат специална организация на движението
Чете се за: 00:37 мин.
Търсят изход от безводието в Плевен - заседават по мерките Търсят изход от безводието в Плевен - заседават по мерките
Чете се за: 01:50 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом за възрастни в село Огнен 86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом за възрастни в село Огнен
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом за възрастни в село Огнен
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Дерайлира вагон от бързия влак от Бургас за София Дерайлира вагон от бързия влак от Бургас за София
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му предаване на българските власти Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му предаване на българските власти
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Богдан Богданов от ПП-ДБ: Кой открадна парите за язовирите?
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Румен Христов: Парите за язовирите не са отишли в джобовете на...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ