Заради сушата лозари и винопроизводители очакват по-слаба реколта?

Лозари и винопроизводители в Бургаска област отчитат трудна година. Очакванията са за по-нисък добив и по-слаба дажба на гроздето, което ще има отражение върху винопроизводството.

"В землището на град Поморие и околността се очаква една прилична реколта въпреки пролетните измръзвания. Реколтата се очаква да е много добра", това разказа в "Денят започва" Димитър Пилонтов, който е собственик на лозов масив.

Въпреки това със сигурност ще е по-малка реколтата с около 20, 30%, допълни той. Но това от своя страна обуславяло по-добро качество.

"Винаги, когато е по-малко е по-качествено".

Юлиан Василев, който е лозар от 35 години, разказа, че трудностите, които се срещат са свързани с реализацията на продукцията. Според него цените, които са обявени са ниски. Тази цена не ни задоволява, допълни той, защото разходите ни са в пъти повече.

Антон Плугчиев заяви, че прогнозите за реколтата са по-занижени в сравнение с тези от миналата година, но пък от друга страна очакванията са качеството на гроздето да е с много по-добро качество.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова