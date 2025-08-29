Василий Мисаржи за отбора на надеждата и за надеждата за нов живот

Българският отбор на надеждата участва на световното първенство по футбол за бездомни. В нашия състав са и четирима бежанци от Украйна, които са напуснали родината си заради войната.

Василий Мисаржи е роден в село Делжилер на 120 км от град Одеса. Той е от семейство на бесарабски българи, а в края на миналата година взима тежкото, но важно решение да напусне родното си място заради войната между Русия и Украйна.

"В България съм от декември 2024 година. Дойдох тук да се крия от войната, не ми се воюва на млади години. На 18 години, не съм видял нищо от живота", откровен е Василий.

Избира България заради езика.

"Английският ми не е идеален. И заради това избрах България. Защото мога да се оправя. Българският не е идеален, ама нещо аз разбирам и мен ме разбират", обясни Василий.

Преживява тежко началото на войната.

"Когато чуем сирена и почваме кой в убежище се крие, всички бягаме, защото това никой не знае къде ще падне бомбата. И чакаме, имаше 10 минути, ама имаше и 10, 12 часа", разказа той.

В своя роден край Василий тренира от 6-годишен и дори играе за местния тим Славия.

"В отбора надеждата попаднах от мой приятел от моето село. Той ме извика. Дойдох и треньорът каза, че ставам за футбол", добави футболистът.

Тази година отборът на надеждата е микс между четирима българи и четирима украинци. Но момчетата намират лесно общ език и го показват с победите си на терена в Осло, където ще се борят за местата между 9-о и 16-о.

Вижте репортажа във видеото!