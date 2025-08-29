БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Василий Мисаржи за отбора на надеждата и за надеждата за нов живот

Радостин Любомиров от Радостин Любомиров
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази
Василий Мисаржи за отбора на надеждата и за надеждата за нов живот
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българският отбор на надеждата участва на световното първенство по футбол за бездомни. В нашия състав са и четирима бежанци от Украйна, които са напуснали родината си заради войната.

Василий Мисаржи е роден в село Делжилер на 120 км от град Одеса. Той е от семейство на бесарабски българи, а в края на миналата година взима тежкото, но важно решение да напусне родното си място заради войната между Русия и Украйна.

"В България съм от декември 2024 година. Дойдох тук да се крия от войната, не ми се воюва на млади години. На 18 години, не съм видял нищо от живота", откровен е Василий.

Избира България заради езика.

"Английският ми не е идеален. И заради това избрах България. Защото мога да се оправя. Българският не е идеален, ама нещо аз разбирам и мен ме разбират", обясни Василий.

Преживява тежко началото на войната.

"Когато чуем сирена и почваме кой в убежище се крие, всички бягаме, защото това никой не знае къде ще падне бомбата. И чакаме, имаше 10 минути, ама имаше и 10, 12 часа", разказа той.

В своя роден край Василий тренира от 6-годишен и дори играе за местния тим Славия.

"В отбора надеждата попаднах от мой приятел от моето село. Той ме извика. Дойдох и треньорът каза, че ставам за футбол", добави футболистът.

Тази година отборът на надеждата е микс между четирима българи и четирима украинци. Но момчетата намират лесно общ език и го показват с победите си на терена в Осло, където ще се борят за местата между 9-о и 16-о.

Вижте репортажа във видеото!

#Василий Мисаржи #"Отбор на надеждата"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
3
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя,...
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите
4
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на...
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО)
Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото си в основната фаза на Лига Европа
6
Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото...

Най-четени

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
2
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Специално за БНТ

Голмайсторите на Левски София Запад: За нас беше най-важно да спечелим
Голмайсторите на Левски София Запад: За нас беше най-важно да спечелим
Свилен Иванов: Доволен съм от себераздаването и тактическата грамотност на момчетата Свилен Иванов: Доволен съм от себераздаването и тактическата грамотност на момчетата
Чете се за: 02:30 мин.
Стилияна Николова: Има моменти, в които ми е писнало от всичко и искам просто да си тръгна Стилияна Николова: Има моменти, в които ми е писнало от всичко и искам просто да си тръгна
Чете се за: 01:42 мин.
Мустафа Сангаре и Георги Костадинов тренират на пълни обороти преди реванша с АЗ Алкмаар Мустафа Сангаре и Георги Костадинов тренират на пълни обороти преди реванша с АЗ Алкмаар
Чете се за: 00:45 мин.
Капитанът на Левски София Запад: Утре излизаме за победа на всяка цена Капитанът на Левски София Запад: Утре излизаме за победа на всяка цена
Чете се за: 01:20 мин.
Левски София Запад с тежка загуба у дома Левски София Запад с тежка загуба у дома
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом за възрастни в село Огнен
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му предаване на българските власти Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му предаване на българските власти
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Богдан Богданов от ПП-ДБ: Кой открадна парите за язовирите? Богдан Богданов от ПП-ДБ: Кой открадна парите за язовирите?
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Румен Христов: Парите за язовирите не са отишли в джобовете на...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
По света
Мерки срещу шарката по овцете: БАБХ и полицията започват проверки в...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен тръгна на обиколка в страните на източната...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ