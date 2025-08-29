Урсула фон дер Лайен тръгна на обиколка в страните на източната граница на ЕС

От днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен започва обиколката си в страните на източната граница на Европейския съюз, сред които и България.

У нас тя ще пристигне в неделя.

Предстои среща между нея и премиера Росен Желязков, като двамата лидери ще направят обиколка на ВМЗ Сопот - най-голямото държавно предприятие за производство на оръжия у нас.

Основна тема на срещата ще бъде засилването на европейската сигурност и противодействието на хибридните заплахи в контекста на войната в Украйна.

Очаква се председателят на ЕК да посети и Румъния на 1 септември.