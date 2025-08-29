БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства

Огънят пламна над симитлийските села Горно и Долно Осеново

Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
Пожарът в Национален парк "Рила" е увеличил своята площ и се е разраснал към алпийската част на планината.

Пожарникари, доброволци, горски и служители на парка са на терен и гасят наземно пламъците, които са на близо 1800 метра надморска височина.

Пламъците са далече от населените места в района - симитлийските села Горно и Долно Осеново.

Огънят пламна вчера следобед и обхвана близо 10 декара територия в Национален парк "Рила".

През цялата нощ около фронта на пожара са дежурили екипи, които да предотвратят възникването на нови огнища.

Днес обходите и догасяването продължават.

Напълно овладян е пожарът край Якоруда. Пламъците там са засегнали близо 50 декара гори и храсти.

#пожарите в страната #Симитли #Национален парк "Рила" #пожар

