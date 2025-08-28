БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новите правила за матурите: Какво се променя за учениците...
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Иранската ядрена програма: Европейски страни задействаха механизма за санкции срещу Техеран

Емилия Запартова
Причината е неспазване на ангажиментите по ядрената програма от страна на Ислямската Република

Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че Вашингтон търси директни преговори с Иран за прекратяване на ядрената му програма. Това стана, след като Франция, Германия и Великобритания предприеха стъпки за възстановяване на санкциите срещу Техеран.

Трите страни задействаха механизъм за повторно налагане на санкции на ООН срещу Иран. Причината е неспазване на ангажиментите по ядрената програма от страна на Ислямската Република.

Така се задейства процес, който стартира 30-дневен период за повторно налагане на санкции, временно замразени преди десет години. Техеран обяви, че решението на европейските сили "сериозно ще застраши" сътрудничеството му с Международната агенция за атомна енергия.

