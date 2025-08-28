Иранската ядрена програма: Европейски страни задействаха механизма за санкции срещу Техеран

Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че Вашингтон търси директни преговори с Иран за прекратяване на ядрената му програма. Това стана, след като Франция, Германия и Великобритания предприеха стъпки за възстановяване на санкциите срещу Техеран.



Трите страни задействаха механизъм за повторно налагане на санкции на ООН срещу Иран. Причината е неспазване на ангажиментите по ядрената програма от страна на Ислямската Република.

Така се задейства процес, който стартира 30-дневен период за повторно налагане на санкции, временно замразени преди десет години. Техеран обяви, че решението на европейските сили "сериозно ще застраши" сътрудничеството му с Международната агенция за атомна енергия.