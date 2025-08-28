Голмайсторите на Левски София Запад: За нас беше най-важно да спечелим

Играчите на футзал клуб Левски София Запад Павлин Кузов и Мартин Асенов застанаха пред камерата на БНТ след първия успех на "сините" в квалификационния кръг на Шампионската лига над гибралтарския ФК Европа.

Кузов се отчете с два гола, докато вратарят Асенов се разписа веднъж.

"Доволен съм от представянето. За мен беше най-важно да спечелим. Имахме трудни моменти пред нашата врата, но смятам, че реагирахме добре като отбор и се поздравихме заслужено с три точки", сподели Мартин Асенов.

"Опитът е много важен, но не само. Страшно много компоненти са важни на такъв етап. Това са европейски отбори, които са много подготвени. Европа е четвърти в групата. Като класация в UEFA виждате, че дори и той е сериозен отбор. Ние даваме каквото можем, стараем се да се доближаваме, но професионализмът в другите отбори и това, че са отдадени на този спорт си личи", добави Павлин Кузов.

Двамата играчи увериха, че Левски ще даде всичко от себе си в последния мач срещу беларуския Витен Орша.

Вижте цялото интервю във видеото!