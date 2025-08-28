Левски София Запад записа първи успех в квалификациите за Шампионската лига по футзал

Футзал клуб Левски София Запад постигна първа победа в квалификационния кръг на Шампионската лига. "Сините" се наложиха с 5:2 срещу гибралтарския ФК Европа в "Арена София".

Димитър Димитров откри резултата в самото начало на мача, а Павлин Кузов увеличи преднината в полза на българския участник.

Луис Консилиеро върна един гол за ФК Европа, но Милош Милано възстанови аванса от два гола за Левски.

След почивката попадения на Кузов и вратаря Мартин Асенов направиха резултата 5:1. Наофал Ел Андалуси оформи крайното 5:2 три минути преди финала на срещата.

Левски има победа и загуба в турнира до момента и се намира на трето място в класирането. На 30 август "сините" ще се изправят срещу беларуския Витен Орша, който оглавя групата заедно с германския ТСВ Вайлимдорф, който вчера победи Левски със 7:1.

Беларусите и германците имат 4 точки на върха в класирането.

