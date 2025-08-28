БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новите правила за матурите: Какво се променя за учениците в 7-и и 10-и клас?

Цанка Николова
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
От тази учебна година вече в малката матура ще има интегрални задачи

Промяната в Националното външно оценяване в седми и в десети клас вече е факт. От тази учебна година вече в малката матура ще има и интегрални задачи, т.е. такива с практическа насоченост.

Те отново ще се решават със знания по математика, но и с помощта на знания и умения, придобити в часовете по природни науки. Така учениците ще се стимулират повече да мислят, а не да учат наизуст.

Дни преди началото на учебната година Виктор не крие, че се притеснява. Защото от този изпит зависи бъдещето му. Не смята обаче, че промяната е значителна. И вече знае как ще се справи успешно с малката матура - ще слуша внимателно в часовете, ще си води записки, но със сигурност ще ходи и на частни уроци.

"Трябва да внимаваш повече в часовете по природни науки, за да знаеш за какво става на въпрос. Задачите пак си остават сметки и трябва да използваш математика, за да ги решиш и мисля, че не е много голям проблем", каза Виктор Ружинов, седмокласник в 140-о СУ "Иван Богоров" - София.

"Ще има обвързаност между предметите и те ще бъдат по по-различен начин ориентирани. Това не е нещо, което се прави за първи път. Давам пример - задачи за мащаби има и в момента, или задачи по физика се решават в часовете по физика и по химия, но сега ще бъдат включени практически ориентирани задачи и в НВО", коментира Полина Маринова, учител по математика в 140-о СУ "Иван Богоров" - София.

От министерството обясниха, че не целят да затруднят учениците, а да ги стимулират да мислят.

"В годините все по-упорито се опитваме да покажем, че важни са не знанията, а прилагането на придобитите умения в практически ситуации. Не е достатъчно учениците да могат да решават един математически израз, без да го свързват с живота около себе си", заяви Евгения Костадинова, директор на дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" в МОН.

Затова решават да въведат промяната.

"Няма да се изисква от тях да доказват закони, да възпроизвеждат формули, да дават определения на различни понятия свързани с тези науки, които се изучавани, не защото не са важни, а защото в практическа ситуация те трябва да могат това, което са научили в училище да го приложат в живота", каза Евгения Костадинова.

"Tова, че се съобщава точно преди началото на учебната година, създава напрежение у родители и ученици. Все още няма издадени помагала, все още няма точна представа как ще изглежда изпитът. Притесняват се децата", коментира Иванка Тодорова, родител на десетокласник и учител по математика.

"И от страна на учениците, и от на родителите има обратна връзка, че е необходимо образованието да е по-практически ориентирано, децата да виждат смисъл от това, което учат и да виждат резултата от това, което правят", каза Полина Маринова.

На изпита след 7-и клас интегралните задачи ще бъдат 6 от общо 24, а на този след 10-и - 6 от 18.

