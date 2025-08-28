БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задачи по математика ще обединяват знания от други предмети в тестовете за НВО за 7-и и 10-и клас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Запази
1022 училища състои националното външно оценяване десети клас очаква явят 000 ученици
Слушай новината

В тестовете от националните външни оценявания за 7-и и 10-и клас по математика ще се включат задачи, които да интегрират и други предмети. Това ще стане от новата 2025/2026 учебна година, се съобщава в заповед на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, публикувана в сайта на Министерството на образованието и науката.

Заповедта е за определянето на учебните предмети, които ще участват интегрирано в националното външно оценяване по математика в края на 7-и и 10-и клас през учебната 2025/2026 година.

В заповедта се пояснява, че изпитът от националното външно оценяване по математика с интегриране на други учебни предмети в края на 7-и клас през учебната 2025/2026 година ще е под формата на тест, който интегрира следните учебни предмети: математика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика, "Човекът и природата".

Тестът ще включва общо 24 задачи, от които 18 задачи (с избираем отговор и със свободен отговор), проверяващи компетентности, заложени като очаквани резултати от обучението по математика.

Другите шест задачи (с избираем отговор и с кратък свободен отговор) ще се решават с помощта на умения, придобити чрез обучението по математика, но ще проверяват и компетентности, заложени като очаквани резултати по останалите учебни предмети (биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика, "Човекът и природата").

Изпитът ще продължи 180 минути, т.е. три астрономически часа.

Изпитът от националното външно оценяване по математика с интегриране на други учебни предмети в края на 10-и клас през учебната 2025/2026 година ще е под формата на тест. Той ще интегрира следните учебни предмети: математика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика.

Изпитът в десети клас ще включва общо 18 задачи. От тях 12 ще са задачите (с избираем отговор и със свободен отговор), проверяващи компетентности, заложени като очаквани резултати от обучението по математика. Останалите шест задачи (с избираем отговор и с кратък свободен отговор) ще се решават с помощта на умения, придобити чрез обучението по математика, но ще проверяват и компетентности, заложени като очаквани резултати по останалите учебни предмети (биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика).

Изпитът ще е продължи общо 120 минути, или два астрономически часа.

#Национално външно оценяване #МОН #ученици

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
2
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
3
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното...
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
4
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
5
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е...
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения
6
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения

Най-четени

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Образование

Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще почиват учениците
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще почиват учениците
Забраняват телефоните в училище от ноември? Забраняват телефоните в училище от ноември?
Чете се за: 01:52 мин.
Значението на транспортните връзки и осигуряването на кадри за бизнеса бяха сред темите на зрелостните изпити Значението на транспортните връзки и осигуряването на кадри за бизнеса бяха сред темите на зрелостните изпити
Чете се за: 03:07 мин.
Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия
Чете се за: 01:12 мин.
Повод за гордост: Триумф на български ученици на международна олимпиада в Индия Повод за гордост: Триумф на български ученици на международна олимпиада в Индия
Чете се за: 02:37 мин.
По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на матурата по БЕЛ По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на матурата по БЕЛ
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Президентът Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ икономически и инвестиционен партньор Президентът Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ икономически и инвестиционен партньор
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Поредно съкровище в Хераклея Синтика: Археолозите откриха ръката на...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Полицията спря схема за измами с онлайн кредити за над 150 000 лв.
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Пожар гори в землището на град Якоруда
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Номинационната комисия излезе с оценки за кандидатите за членове на...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ