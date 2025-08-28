Задачи по математика ще обединяват знания от други предмети в тестовете за НВО за 7-и и 10-и клас

В тестовете от националните външни оценявания за 7-и и 10-и клас по математика ще се включат задачи, които да интегрират и други предмети. Това ще стане от новата 2025/2026 учебна година, се съобщава в заповед на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, публикувана в сайта на Министерството на образованието и науката.

Заповедта е за определянето на учебните предмети, които ще участват интегрирано в националното външно оценяване по математика в края на 7-и и 10-и клас през учебната 2025/2026 година.

В заповедта се пояснява, че изпитът от националното външно оценяване по математика с интегриране на други учебни предмети в края на 7-и клас през учебната 2025/2026 година ще е под формата на тест, който интегрира следните учебни предмети: математика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика, "Човекът и природата".

Тестът ще включва общо 24 задачи, от които 18 задачи (с избираем отговор и със свободен отговор), проверяващи компетентности, заложени като очаквани резултати от обучението по математика.

Другите шест задачи (с избираем отговор и с кратък свободен отговор) ще се решават с помощта на умения, придобити чрез обучението по математика, но ще проверяват и компетентности, заложени като очаквани резултати по останалите учебни предмети (биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика, "Човекът и природата").

Изпитът ще продължи 180 минути, т.е. три астрономически часа.

Изпитът от националното външно оценяване по математика с интегриране на други учебни предмети в края на 10-и клас през учебната 2025/2026 година ще е под формата на тест. Той ще интегрира следните учебни предмети: математика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика.

Изпитът в десети клас ще включва общо 18 задачи. От тях 12 ще са задачите (с избираем отговор и със свободен отговор), проверяващи компетентности, заложени като очаквани резултати от обучението по математика. Останалите шест задачи (с избираем отговор и с кратък свободен отговор) ще се решават с помощта на умения, придобити чрез обучението по математика, но ще проверяват и компетентности, заложени като очаквани резултати по останалите учебни предмети (биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика).

Изпитът ще е продължи общо 120 минути, или два астрономически часа.