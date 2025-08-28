Капсула на времето от принцеса Даяна

Отвориха капсула на времето, заровена от принцеса Даяна през 1991 г.



• При обсъждане на основите на нов корпус на детска болница във Великобритания била извадена капсула на времето, поставена още през 1991 г. — по повод полагането на основния камък на бъдещата сграда. В капсулата са намерени десет предмета, избрани с помощта на принцеса Даяна и две деца чрез конкурс, за да представят духа на 90-те:

- CD с албума Rhythm of Love (1990) на Кайли Миноуг

- Паспорт и лист от рециклирана хартия;

- Британски монети;

- Семена от пет дървета;

- Холограма на снежинка;

- Джобен телевизор;

- Снимка на принцеса Даяна;

- Вестник The Times от деня на заравянето

Капсулата е била изкопана по-рано от първоначалния план, за да освободи място за изграждане на нов детски - онкологичен център, който ще бъде национална база за лечение и иновации в областта.