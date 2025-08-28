Капсула на времето от принцеса Даяна

Отвориха капсула на времето, заровена от принцеса Даяна през 1991 г.
• При обсъждане на основите на нов корпус на детска болница във Великобритания била извадена капсула на времето, поставена още през 1991 г. — по повод полагането на основния камък на бъдещата сграда. В капсулата са намерени десет предмета, избрани с помощта на принцеса Даяна и две деца чрез конкурс, за да представят духа на 90-те:
- CD с албума Rhythm of Love (1990) на Кайли Миноуг
- Паспорт и лист от рециклирана хартия;
- Британски монети;
- Семена от пет дървета;
- Холограма на снежинка;
- Джобен телевизор;
- Снимка на принцеса Даяна;
- Вестник The Times от деня на заравянето
Капсулата е била изкопана по-рано от първоначалния план, за да освободи място за изграждане на нов детски - онкологичен център, който ще бъде национална база за лечение и иновации в областта.