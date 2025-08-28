След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР)

След като вчера беше екстрадиран у нас - днес Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения - за участие в организирана престъпна група и за три отделни случая на незаконен трафик на цигари. Делото, известно като "Аферата: "Митници", навлиза в най-активната си фаза сега.

Днес стана ясно, че Паскал наистина е екстрадиран. Няма официална информация, както за екстрадицията на Никола Николов у нас, така и за повдигнатите му обвинения. Информацията се събира и потвърждава неофициално. Може да се направи извода, че намеренията на Паскал са да съдейства на разследващите, след като той престоя 4 часа в Комисията за противодействие на корупцията.

Никола Николов - Паскал беше доведен в Антикорупционната комисия малко след 1.30 часа. До скоро почти митичен, днес лицето му се видя, но запази мълчание.

Малко преди Паскал в сградата влезе и новият му адвокат Димитър Марковски, който необичайно, също запази мълчание пред медиите. Според неофициална информация на Паскал са предявени четири обвинения. Първото - за участие в организирана престъпна група за контрабанда, пране на пари и корупция, заедно с бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и баща и син Марин и Стефан Димитрови. А другите три - за незаконен трафик на три отделни тира с цигари.

Наши източници твърдят, че пред разследващите Паскал и адвокатът му са представили голямо количество документи за лечението на Николов в Белгард, което било започнало още през лятото на миналата година и продължало до деня на екстрадицията му у нас. Паскал бил дал и кратки обяснения.



На този етап прокуратурата също запазва мълчание и не съобщава официално нито какви обвинения са повдигнати на сочения за "Контрабандист номер 1", нито дали и кога ще поиска постоянното му задържане.

От източници на "По света и у нас" разбра, че в събота прокуратурата ще иска от Софийския градски съд определянето на най-тежката мярка за неотклонение "задържани под стража", като ще се аргументира, че повече от година Никола Николов се е крил от правосъдието в съседна сърбия. Защита му явно ще пледира, че не се е укривал, а се е лекувал.

