Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал

На Никола Николов - Паскал са повдигнати общо четири обвинения. Това научи "По света и у нас".

Освен за участие в организирана престъпна група за контрабанда, пране на пари и корупция и за три отделни конкретни случая на контрабанда на тирове с цигари.

Николов е дал кратки обяснения пред разследващите и е представил голямо количество документи за лечението си в Белград, което било започнало още през миналото лято.