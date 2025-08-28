БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Запази

Николов е дал кратки обяснения пред разследващите и е представил голямо количество документи за лечението си в Белград

краля цигарите паскал
Слушай новината

На Никола Николов - Паскал са повдигнати общо четири обвинения. Това научи "По света и у нас".

Освен за участие в организирана престъпна група за контрабанда, пране на пари и корупция и за три отделни конкретни случая на контрабанда на тирове с цигари.

Николов е дал кратки обяснения пред разследващите и е представил голямо количество документи за лечението си в Белград, което било започнало още през миналото лято.

#обвиения #Паскал

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
2
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
3
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното...
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
4
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
5
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е...
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения
6
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения

Най-четени

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Сигурност и правосъдие

Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Повдигнаха обвинение на служителя на ЦГМ след нападение в центъра на София Повдигнаха обвинение на служителя на ЦГМ след нападение в центъра на София
Чете се за: 01:15 мин.
Окончателно - обвиняемият за убийството в Първомай остава в ареста Окончателно - обвиняемият за убийството в Първомай остава в ареста
Чете се за: 02:35 мин.
"Загубих доверие в съдебната система": В Бургас почитат паметта на полицаите, блъснати от автобус с мигранти "Загубих доверие в съдебната система": В Бургас почитат паметта на полицаите, блъснати от автобус с мигранти
Чете се за: 02:40 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО) Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 02:07 мин.
Кой е "кралят на цигарите" Паскал? Кой е "кралят на цигарите" Паскал?
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Президентът Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ икономически и инвестиционен партньор Президентът Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ икономически и инвестиционен партньор
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Поредно съкровище в Хераклея Синтика: Археолозите откриха ръката на...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Полицията спря схема за измами с онлайн кредити за над 150 000 лв.
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Пожар гори в землището на град Якоруда
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Номинационната комисия излезе с оценки за кандидатите за членове на...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ